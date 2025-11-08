Kỳ tích 3 ngư dân Lý Sơn sống sót sau 48 giờ trôi dạt trên biển 08/11/2025 23:32

(PLO)- Ba ngư dân Lý Sơn bị sóng cuốn mất tích đã lần lượt được cứu sống, một kỳ tích khiến cả đảo vỡ òa niềm vui.

Tối 8-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã tìm thấy ba người mất tích trên truyền thống bị trôi lạc trong bão số 13.

Ông Phan Duy Quang (47 tuổi, thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn) là người đầu tiên được phát hiện.

Sáng 8-11, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam), đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), phát hiện ông đang trôi nổi giữa biển, cách đất liền hàng chục hải lý. Dù mệt mỏi, sức khỏe yếu, nhưng tâm lý ông Quang vẫn ổn định.

Anh Sanh và ông Quang được đưa về bờ an toàn.

Ông Quang kể lại: “Chiều 6-11, khi nghe tin ông Dương Văn Cường (44 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) nhảy xuống biển, tôi cùng anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Hải) dùng thúng chèo ra cứu. Khi thúng vừa tiếp cận, sóng lớn, gió giật dữ dội đã cuốn cả ba ra xa bờ.

Ông Cường tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình phát hiện và vớt.

Sau khoảng 2 giờ trôi, trời tối mịt, mưa trắng biển, thúng bị lật úp, cả ba văng xuống nước. “Chúng tôi ôm nhau trôi dạt một lúc thì Cường đuối sức, buông tay và bị cuốn trôi. Tôi và anh Sanh tiếp tục bám vào nhau nhưng đến gần nửa đêm cũng lạc nhau”, ông Quang kể.

“Sau khi thúng bị lật, chúng tôi lạc nhau trong gió bão”, ông Quang nhớ lại.

Ông Quang cho biết sáng 7-11, ông nhìn thấy một chiếc tàu hàng, kêu cứu nhưng không thành công. Trong ngày hôm đó, thêm năm tàu nữa đi qua đều không phát hiện.

Sáng 8-11, khi chiếc tàu Hải Nam 39 xuất hiện, ông cố bơi ra hướng di chuyển của tàu và kêu cứu. May mắn, các thuyền viên đã phát hiện và cứu ông lên tàu.

Ba ngư dân được lực lượng chức năng khẩn cấp đưa về Trung tâm y tế quân dân y Lý Sơn kiểm tra sức khoẻ.

Cho đến tối 8-11, ba ngư dân đã về đến đặc khu Lý Sơn. Đây là ba người trên thuyền thúng bị sóng cuốn mất tích trong bão số 13 ở Lý Sơn hôm 6-11. Ngay khi được đưa về Lý Sơn, ba ngư dân được lực lượng chức năng khẩn cấp đưa về Trung tâm y tế quân dân y Lý Sơn kiểm tra sức khoẻ.

Ba người đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định, chỉ bị mất sức do thời gian dài lênh đênh trên biển.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho rằng đây thật sự là kỳ tích. "Không thể tin được cả ba người vẫn sống sót sau hai ngày giữa tâm bão. Toàn đảo vui như mở hội”, ông Huy nói vui.