Người về từ biển dữ: Ăn cá sống, uống nước mưa cầm hơi 09/11/2025 10:55

(PLO)- “Chỉ cần tôi gục xuống là chết. Nên phải tỉnh táo, phải sống để được về với vợ con".

Giữa lúc Biển Đông nổi sóng vì bão số 13, ba người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị cuốn trôi mất tích trong bão. Hai ngày hai đêm giành giật sự sống, họ trở về trong nước mắt và tiếng reo vui mừng của cả đảo.

Lạc nhau trong tâm bão

Chiều 6-11, nghe tin anh D.T.C (44 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) vì giận gia đình mà nhảy xuống biển từ cầu cảng Lý Sơn, ông Phan Duy Quang (47 tuổi) cùng anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) vội vã lấy thúng bơi ra cứu.

“Lúc đó gió rít từng cơn, sóng cao lắm, nhưng chỉ nghĩ phải cứu người,” ông Quang kể.

Anh Sanh và ông Quang bơi thúng ra cứu ông C. nhưng không may cả ba trôi lạc.

Vừa đưa được anh C. lên thúng, một cơn sóng dữ ập đến, cuốn cả ba ra xa bờ. Sóng biển cuộn trắng xóa, chiếc thúng nhỏ bé biến mất giữa bão.

“Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào mép thúng, chờ tàu ra cứu. Nhưng sóng dữ quá, không thuyền nào ra nổi,” ông nói.

Trời tối nhanh, biển động mạnh, tầm nhìn bị hạn chế, đảo Lý Sơn mờ dần trong màn mưa trắng xóa. Gió rít, sóng quật liên hồi. Ông Quang cố động viên anh em: "Còn nước còn tát, miễn là được sống!".

Khoảng 20 giờ, thúng bị lật úp. Cả ba bị hất xuống nước, cố bám vào nhau giữa biển động.

"C yếu sức, bị sóng đánh văng ra. Tôi bất lực nhìn C. mất hút trong đêm tối. Còn lại tôi với Sanh vẫn cố bám gần nhau nhưng đến nửa đêm thì Sanh kiệt sức, trôi dạt đâu mất. Lúc đó tôi chỉ biết nhìn trời, nước mắt mặn hòa cùng nước biển", ông Quang nghẹn giọng.

Ăn cá sống, uống nước mưa

Suốt hai ngày, ông Quang bấu víu vào niềm tin để sống sót. Ông bắt cá nhỏ ăn sống, hứng từng giọt mưa, uống cả nước biển để cầm hơi.

“Chỉ cần tôi gục xuống là chết. Nên phải tỉnh táo, phải sống để được về với vợ con", ông nói.

"Trong cơn tuyệt vọng, tôi nhìn thấy vài con cá nhỏ và rong biển trôi theo sóng. Tôi cố vớt mấy con cá, ăn sống cho có sức", ông kể.

Rạng sáng 7-11, giữa mịt mù sóng gió, ông thấy một tàu hàng. Hy vọng lóe lên, ông bơi hết sức, vừa bơi vừa hét, nhưng chẳng ai nghe thấy.

“Tôi nhìn con tàu đi xa dần mà khóc, nghĩ chắc mình không qua khỏi”, ông nhớ lại.

Ngày hôm sau, thêm vài chiếc tàu khác lướt qua. Ông Quang vẫn kiên trì, vừa cầu nguyện vừa tính hướng sóng để trôi đúng dòng tàu.

Tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) phát hiện và đưa ông Quang về bờ.

Đến sáng 8-11, chiếc tàu thứ bảy là Hải Nam 39 xuất hiện. Ông dồn hết sức bơi chặn đầu mũi tàu, la khản giọng. May mắn, có thủy thủ trên boong nhìn thấy.

“Tôi vừa bơi vừa la khản cả giọng. May mắn sao họ thấy tôi, tàu dừng lại,” ông kể.

Người đàn ông được kéo lên boong, tím tái, kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn sáng. Lúc đó ông nghĩ trong đầu: "Sống rồi!".

Kỳ tích ở Lý Sơn

Sau khi ông Quang được cứu, hai người còn lại là anh Sanh và ông C. cũng được tàu khác vớt lên trong tình trạng kiệt sức nhưng an toàn.

Người dân đảo Lý Sơn vỡ oà, lực lượng chức năng đưa ba người tới trung tâm y tế kiểm tra sức khoẻ.

Nghe tin ba người sống sót, cả đảo Lý Sơn vỡ òa.

Ông Phan Đình Mười, thôn An Vĩnh, vui mừng chia sẻ, sóng to bão lớn ai cũng lo sợ tin dữ đến. Bà con ai cũng nóng ruột. Khi nhận tin người đầu tiên được tìm thấy, bà con rất mừng, hy vọng. Khi nghe tin báo về cả ba được tìm thấy, cả làng như vỡ òa", ông Mười nói.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn chia sẻ, đây là một kỳ tích.

"Thật sự quá kỳ tích, không thể hình dung được cả ba vẫn sống sót sau hai ngày trôi dạt trên biển, trong thời tiết bão số 13 rất lớn, sóng to. Người dân toàn đảo Lý Sơn rất mừng khi hay thông tin này, bà con như mở hội", ông Huy nói.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, ông C. do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), nhảy xuống biển.

Sau đó, anh Sanh và ông Quang dùng thúng đi ra và cứu được ông C. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ.