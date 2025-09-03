Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và An Giang 03/09/2025 19:27

(PLO)- Bộ Chính trị đánh giá cao dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy của hai tỉnh và giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh tiếp thu kết luận của Tổ Công tác Bộ Chính trị và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện và phương án nhân sự Đại hội.

Ngày 3-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đại diện Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc.

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, báo cáo Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu của địa phương, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có ý kiến phát biểu, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị bổ sung, đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành tổ chức của đơn vị hành chính 2 cấp.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang báo cáo Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu còn cho ý kiến về công tác lãnh đạo việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin trong nhân dân;.

Cùng đó là đề nghị làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của hai tỉnh; gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện, các tỉnh đã triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các kết luận, văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà hai tỉnh đã đạt được, toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Ông nhìn nhận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hoá những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu các địa phương quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao đời sống nhân dân. Song song đó, có những giải pháp mạnh mẽ nhằm phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy khởi nghiệp và khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khơi dậy tinh thần khát vọng vươn lên.

Ông đề nghị hai tỉnh sớm hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy của hai tỉnh, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh tiếp thu kết luận của Tổ Công tác Bộ Chính trị và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện và phương án nhân sự Đại hội.

Văn phòng Trung ương Đảng được giao tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang và tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.