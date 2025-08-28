Bộ Chính trị cho ý kiến về báo cáo chính trị, đề án nhân sự của TP Huế, Cao Bằng 28/08/2025 19:52

(PLO)- Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự của tỉnh Cao Bằng và TP Huế là cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 28-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Thường vụ Thành ủy Huế để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu của hai Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, các đại diện Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng và Thành ủy Huế đã trình bày tóm tắt dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà địa phương đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện; Tỉnh ủy Cao Bằng và Thành ủy Huế đã triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030 của hai đảng bộ thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc với Thành ủy Huế. Ảnh: NHÂN DÂN

Trong đó, tỉnh Cao Bằng cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế du lịch về nguồn của tỉnh, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tuyến vành đai biên giới, phát triển kinh tế biên mậu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị…

Địa phương này cũng cần đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, tập trung hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Bắc Kạn-Cao Bằng; các tuyến kết nối cao tốc với các cửa khẩu quốc tế, song phương, các khu di tích quốc gia đặc biệt Pắc Pó, khu cảnh quan thác Bản Giốc...

Đối với TP Huế, Chủ tịch nước đề nghị cần tận dụng lợi thế riêng, xây dựng thương hiệu Huế-thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc song song với việc bảo tồn, gìn giữ tối đa các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; chú trọng phát triển kinh tế biển. Cùng đó, xác định các lĩnh vực đột phá và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao để tăng ngân sách cho tỉnh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới; xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: NHÂN DÂN

Đáng chú ý, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai địa phương tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn; nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp cơ sở. Song song đó, chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ TP Huế xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội…