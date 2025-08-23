Thủ tướng yêu cầu xây dựng vị trí việc làm, xác định biên chế để điều chỉnh, bổ sung 23/08/2025 20:01

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay cơ bản 'thuận buồm, xuôi gió', đang đi vào ổn định; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Chiều 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp lại giang sơn nhằm trang bị hành trang, tạo khí thế, động lực mới để cả nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Ông đánh giá dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được Chính phủ vào cuộc tích cực, nhận được sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió”, đang đi vào ổn định, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng đây là việc lớn và khó nên trong quá trình thực hiện, khó tránh khỏi những vướng mắc. Ông yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là ở cấp xã hoạt động trơn tru, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các bộ, ngành trên cơ sở pháp luật, Nghị định đã có, tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, quy định để có cơ sở căn cứ thực hiện; tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ.

Trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch xác định định hướng phát triển không gian mới, cần phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi đơn vị cấp xã, cấp tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý rà soát tổng thể, phân loại về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở đó xây dựng vị trí việc làm, xác định biên chế để điều chỉnh, bổ sung.

Các bộ, ngành cử cán bộ xuống địa phương phải căn cứ vào nhu cầu của địa phương và theo sự sắp xếp, bố trí, điều phối của chính quyền cấp tỉnh.

Các bên liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30-8.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, song cũng không để khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất; nếu cần phải đề xuất để tạm thời có hướng dẫn cho địa phương thực hiện mua sắm.

Các bên liên quan hướng dẫn địa phương thu, chi tài chính, ngân sách, nếu thừa thì điều chuyển, thiếu phải bổ sung.

Cùng với đó, rà soát tổng thể về hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số để tăng cường, bổ sung; đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực.

Các đơn vị thống nhất công nghệ, hạ tầng, nền tảng phải đúng, đủ, sạch, sống, cùng một hệ thống, cùng ngôn ngữ, cùng hệ đo lường, đảm bảo hiện đại, kết nối liên thông; sớm hoàn thành công cụ đo lường mức độ, kết quả công việc của hệ thống hành chính và cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng yêu cầu đối với 17 bộ, ngành có hệ thống thủ tục hành chính phải kết nối, thống nhất, liên thông với nhau.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tích cực chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Các bộ, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động ở cấp cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn để cán bộ cơ sở sớm bắt kịp với công việc.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, biểu dương, khen thưởng kịp thời đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt, cũng như xử lý tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở, ách tắc quá trình phát triển.

Ông cũng lưu ý các cơ quan truyền thông căn cứ tình hình cụ thể đẩy mạnh truyền thông chính sách, đặc biệt giới thiệu mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả để nhân rộng, phản ánh những vướng mắc và đề xuất giải pháp.