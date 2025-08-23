Hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả nghỉ việc do sắp xếp bộ máy 23/08/2025 17:23

(PLO)- Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 19-8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Chiều 23-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ để đánh giá tình hình sau hai tháng vận hành chính quyền 2 cấp.

Đồng thời, dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ để đánh giá tình hình sau hai tháng vận hành chính quyền 2 cấp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Chính phủ đã vào cuộc tích cực.

Sau hai tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; được chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; có sự vào cuộc tích cực, chủ động của tất cả các cấp, các ngành, địa phương…

Nhờ đó, có sự chuyển biến tích cực. Nền hành chính chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân. Từ sự cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính, tin tưởng về nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì người dân trong tương lai.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, trong giai đoạn đầu vận hành vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt là trong sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hoá dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí sắp xếp trụ sở, tài sản công, sắp xếp nhà ở cho cán bộ, các vướng mắc liên quan đất đai, tài sản, tài chính, việc chi trả cho người về hưu sớm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá khái quát toàn diện những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua; những cái chưa được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, trên tinh thần khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó; vướng ở cấp nào, cấp đó giải quyết.

Cùng với đó, rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện triển khai các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng; hoàn thiện thể chế pháp luật; kiến nghị giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả xây dựng, củng cố mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tới đây vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra trục trặc; đặc biệt phải thiết kế công cụ đo lường việc thực hiện công tác này.

Quang cảnh phiên họp chiều 23-8. Ảnh: VGP

Yêu cầu các cơ quan tiếp tục vào cuộc tích cực, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý sau sắp xếp đã tạo ra không gian phát triển mới, từ đó phải có quy hoạch như thế nào, khai thác không gian mới như thế nào. Trường hợp chưa có quy hoạch cấp xã thì việc quy hoạch sẽ như thế nào, việc sử dụng tiền vốn hiện nay khác trước đây, phải hạch toán, thu đủ chi. Điều đó đặt ra vấn đề chuyển đổi trạng thái…

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ cho rằng chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã mới đang tập trung sắp xếp, tổ chức vận hành theo mô hình mới và tập trung giải quyết thủ tục hành chính; chưa tập trung tổ chức khai thác tốt các không gian mới được tạo ra sau sắp xếp đơn vị hành chính; chưa thể hiện rõ kiến tạo phát triển.

Cạnh đó, việc thực hiện giải quyết các công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, nhiều đơn vị thiếu cán bộ chuyên môn; việc ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ hồ sơ, số hóa tài liệu… chưa đồng bộ; công tác tài chính, ngân sách còn vướng mắc trong bàn giao hồ sơ, số liệu…