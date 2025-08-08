Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với 4 tỉnh ĐBSCL về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp 08/08/2025 14:33

Ngày 8-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại buổi làm việc

Triển khai nhiều giải pháp để vận hành thông suốt

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh đều cho biết địa phương đều gặp khó khăn về việc thiếu biên chế chuyên thực hiện các thủ tục hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Vĩnh Long thiếu 427 cán bộ chức danh chuyên môn; An Giang 282, Đồng Tháp thiếu 523 biên chế. Dù thiếu biên chế nhưng các địa phương cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp, đảm bảo việc vận hành bộ máy thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết tỉnh đã sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, giảm từ 38 còn 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giảm 65,8%) và giảm 4/13 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn được hợp nhất theo chức năng tương đồng, riêng lĩnh vực y tế, giáo dục giữ nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn

Cấp xã đã thành lập cơ quan chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức. Tỉnh có 10.334 cán bộ, công chức; 53.237 viên chức; 313 người làm việc trong các tổ chức hội. Đã điều chuyển 240 cán bộ cấp tỉnh về xã giữ các chức danh chủ chốt.

Tuy nhiên, việc sắp xếp nhân sự ở cấp xã còn mang tính cơ học, thừa – thiếu cục bộ; thiếu 427 cán bộ ở 24 lĩnh vực chuyên môn. Một số hệ thống phần mềm vận hành chưa ổn định, dữ liệu chưa liên thông giữa khối nhà nước và khối Đảng.

Vĩnh Long kiến nghị Bộ Nội vụ cho tuyển thêm nhân sự chuyên môn, hướng dẫn quy định cụ thể vị trí việc làm, nâng cấp hệ thống phần mềm làm việc đồng bộ và khắc phục lỗi. Hiện còn 69 cơ sở cấp xã cần cải tạo, dự kiến hoàn thành trước 30-9; trước mắt tổ chức tập huấn cán bộ kiêm nhiệm để đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cho biết tỉnh cũng đã xây dựng “ngân hàng cán bộ” để kịp thời điều chuyển, bố trí chức danh chủ chốt, không để gián đoạn công việc của chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết tỉnh sẽ giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công tác xa nhà, đến cuối năm bố trí xe công vụ (xe điện) cho cấp xã. Khó khăn hiện nay là một số địa bàn đông dân, thủ tục hành chính vẫn quá tải; riêng Phú Quốc mỗi tháng giải quyết hơn 8.000 hồ sơ, trong khi chưa có quy định xử lý thủ tục “không biên giới”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn thì đề xuất Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn các tuyến giao thông trọng điểm qua tỉnh, hướng dẫn lập kế hoạch phát triển nhà ở sau sáp nhập và xác định quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại xã, phường sau sáp nhập.

Rà soát, đánh giá cán bộ cấp xã

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao 4 địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản xuất khẩu; ghi nhận các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Ông cho biết Trung ương đang chỉ đạo tổng kết, đánh giá lại các vướng mắc về đất đai. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính ghi nhận, báo cáo về các dự án bảo đảm kinh tế, quốc phòng, an ninh mà các địa phương đề xuất.

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông nhận định đang triển khai quyết liệt, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần hoàn thành bố trí lãnh đạo, cán bộ các cấp trong tháng 8; sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị; bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo quy định và cán bộ công tác sau sáp nhập.

Trước khó khăn về nhân sự, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá lại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; báo cáo Ban Chỉ đạo địa phương các vướng mắc và giải pháp; huy động lực lượng cấp huyện hỗ trợ xã; điều động biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu theo tiêu chí chức danh; tổ chức đào tạo chuyên môn các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị tuyển chọn theo hợp đồng và căn cứ tiêu chí chức danh để xét đưa vào biên chế lâu dài. Cân nhắc cơ cấu tổ chức bộ máy cho chính quyền ở đặc khu, vùng sâu, vùng xa, vùng núi.

Ông giao các tập đoàn viễn thông đánh giá hạ tầng đường truyền, nâng cấp phần mềm liên thông, kết nối...