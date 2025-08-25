Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án nhân sự hai tỉnh Điện Biên, Gia Lai 25/08/2025 19:52

(PLO)- Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Điện Biên, Gia Lai tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong các cuộc làm việc gần đây để hoàn thiện văn kiện và nhân sự trình Đại hội.

Ngày 25-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy hai tỉnh đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên và Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với các tỉnh Điện Biên, Gia Lai. Ảnh: NHÂN DÂN

Sau khi nghe các đại biểu nêu ý kiến, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà hai tỉnh đã đạt được và cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện.

Ông đánh giá các tỉnh đã triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hoá những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với tỉnh Điện Biên và Gia Lai trong các cuộc làm việc gần đây để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội.

Yêu cầu đặt ra là cần bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương về biển, về rừng, cảng biển, sân bay….

Cùng với đó, đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, bảo đảm quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khó khăn.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.

Chủ tịch nước giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp đề xuất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.