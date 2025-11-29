Tạm giữ thanh niên ở Tây Ninh dùng biển số giả, tông xe CSGT rồi bỏ chạy 29/11/2025 13:44

(PLO)- Nam thanh niên 20 tuổi ở Tây Ninh bị tạm giữ sau khi dùng biển số giả, tăng tốc bỏ chạy và tông vào mô tô đặc chủng của CSGT.

Ngày 29-11, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, trú tại Tây Ninh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ cùng nhiều vi phạm nghiêm trọng khác liên quan đến việc sử dụng biển số giả và bỏ chạy khi bị yêu cầu dừng xe.

Video: Tài xế xe bán tải quay đầu tông ngã xe CSGT

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 23-11, Nhớ gọi điện rủ Châu Minh Chí (24 tuổi) từ TP.HCM lên xã Bình Thành chơi. Chí điều khiển xe bán tải 60C-736.65, phương tiện anh này thuê của Công ty TNHH Thái Mỹ Auto, đến đón Nhớ. Do mệt, Chí giao xe cho Nhớ lái.

Trước khi xuất phát, Nhớ mở nắp thùng xe lấy ra hai biển số ô tô giả 63C-376.32 mà anh ta đặt mua trên TikTok, rồi gắn đè lên biển thật. Nhớ khai thường mượn xe của Chí đi chơi và sợ bị phạt nguội nên chuẩn bị sẵn biển số giả nhằm tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 8 giờ 32 cùng ngày, khi xe chạy đến Km1+700 đường tỉnh 816 (ấp 5 Bình Đức, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh), tốc độ ghi nhận 62 km/h, vượt mức cho phép 50 km/h. Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh ra hiệu dừng xe, nhưng Nhớ không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng quốc lộ N2.

CSGT bị xe bán tải quay đầu tông trúng. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, Trung tá Trịnh Đình Khoăn lập tức dùng mô tô đặc chủng truy đuổi và thông báo lực lượng địa phương chốt chặn.

Khi đến khu vực gần cầu Bà Thiện nơi mặt cầu hẹp và có xe tải chạy chậm, Nhớ bất ngờ quay đầu xe. Lúc trung tá Khoăn vượt lên chặn đầu, Nhớ vẫn tiếp tục đánh lái, khiến phần cản trước xe bán tải tông vào mô tô đặc chủng, làm xe đổ xuống đường. Sau đó, Nhớ còn lái xe cán qua bánh trước mô tô rồi bỏ chạy về hướng Quốc lộ 1, rẽ vào đường D10 thuộc khu dân cư ấp Kinh Ngay.

Tại đây, Nhớ và Chí tháo biển số giả ném vào bụi rậm rồi trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện chiếc xe bán tải đậu sau trụ sở UBND xã Bình Đức và thu được một biển số giả còn lại trong bụi cây.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục làm rõ các hành vi: Sử dụng biển số giả, không chấp hành hiệu lệnh, gây va chạm với phương tiện công vụ và bỏ trốn.