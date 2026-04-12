Châu Âu phản ứng sau đàm phán Mỹ-Iran không kết quả; Ông Putin điện đàm tổng thống Iran 12/04/2026 20:18

Tình hình Trung Đông ngày 12-4 tiếp tục có diễn biến mới liên quan đàm phán Mỹ-Iran.

Phái đoàn Mỹ, Iran rời Pakistan

Ngày 12-4, một quan chức Mỹ cho biết toàn bộ phái đoàn Mỹ đã rời thủ đô Islamabad (Pakistan) sau cuộc đàm phán với Iran, theo đài CNN.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng các quan chức Pakistan và Mỹ trước khi ông rời Pakistan ngày 12-4 sau cuộc đàm phán với Iran. Ảnh: Pool/Jacquelyn Martin

Không có thành viên nào trong nhóm đàm phán Mỹ ở lại Pakistan sau khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran kết thúc, quan chức này nói với cánh báo chí đi cùng Phó Tổng thống JD Vance trong ngày.

Theo CNN, việc không có bất kỳ thành viên nào, bao gồm các đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner hay các nhóm kỹ thuật, ở lại thủ đô Pakistan cho thấy sẽ không có việc nối lại ngay các cuộc đàm phán trực tiếp, ngay cả ở cấp làm việc.

Trước đó, xuất hiện nhiều suy đoán rằng một hoặc cả hai đặc phái viên Mỹ có thể ở lại để tiếp tục thảo luận sau khi các cuộc đàm phán kéo dài không đạt được tiến triển đáng kể nào liên quan xung đột với Iran.

Tương tự, các nguồn tin Pakistan và Iran nói với CNN rằng phái đoàn đàm phán của Iran đã rời Islamabad.

Phái đoàn này gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh.

Tổng thống Putin điện đàm Tổng thống Iran

Ngày 12-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian sau khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt thỏa thuận, theo hãng thông tấn TASS.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm đã thảo luận về những diễn biến gần đây tại Trung Đông” - theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy một giải pháp hòa bình ở Trung Đông.

“Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho xung đột, đồng thời làm trung gian cho các nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Trung Đông” - tuyên bố cho biết thêm.

Về phía Iran, ông Pezeshkian đã thông tin cho ông Putin về các cuộc đàm phán Iran-Mỹ diễn ra tại Pakistan. Ông Pezeshkian cũng “bày tỏ cảm ơn đối với lập trường nguyên tắc của Nga nhằm giảm leo thang căng thẳng”.

Nhà lãnh đạo Iran đồng thời cảm ơn Nga vì đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này.

Giao tranh Israel-Hezbollah tiếp diễn

Một tòa nhà ở thủ đô Beirut (Lebanon) bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel Ảnh: David Guttenfelder/The New York Times

Ngày 12-4, nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố tiến hành hai cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel, theo kênh Al Jazeera.

Hezbollah cho biết đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào một phương tiện quân sự chở nhóm chỉ huy Israel tại thị trấn Taybeh, thuộc khu Bờ Tây.

Trong một tuyên bố khác, lực lượng này cũng cho biết đã sử dụng nhiều UAV tấn công doanh trại Kiryat Shmona ở miền bắc Israel.

Đáp lại, Israel ngày 12-4 tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào miền nam Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon đưa tin rằng ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền nam Lebanon trong ngày 12-4.

Quốc tế phản ứng sau đàm phán Mỹ-Iran

Ngày 12-4, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Quốc vương Oman - ông Haitham bin Tariq đã trao đổi về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, đồng thời cho rằng cần tránh leo thang căng thẳng.

“Hai bên đã thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra tại Pakistan vào cuối tuần và kêu gọi cả hai phía của xung đột tìm ra lối đi” - người phát ngôn chính phủ Anh Sophie Clare cho biết.

“Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn là hết sức quan trọng và tất cả các bên cần tránh mọi hành động leo thang thêm” - bà Clare nói thêm.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng về việc các cuộc đàm phán tại Islamabad bị đình trệ.

Ngoại giao “là thiết yếu” để đạt được một thỏa thuận hòa bình trong xung đột Trung Đông, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn về đối ngoại của EU - ông Anouar El Anouni.

“Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực trung gian của Pakistan” - ông El Anouni nói, cho biết Brussels sẽ tìm cách đóng góp vào các nỗ lực hòa bình tiếp theo.