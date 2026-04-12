Lặng người những con số tổn thất của Iran sau 6 tuần chiến sự với Mỹ và Israel 12/04/2026 13:10

(PLO)- Cuộc chiến kéo dài hơn 40 ngày với Mỹ và Israel đã khiến Iran chịu tổn thất nặng nề về hạ tầng dân sự lẫn năng lực quân sự.

Hãng tin Al Arabiya đưa tin Iran đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề và thiệt hại trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng dân sự và trọng yếu sau cuộc chiến kéo dài hơn 40 ngày mà Mỹ và Israel phát động nhắm vào nước này.

Iran đã chịu tổn thất kinh tế rất lớn, ước tính từ 140 tỉ USD đến 145 tỉ USD. Nhiều người Iran mất việc làm, trong khi các nhà máy, nhà máy điện, sân bay và cầu cống bị phá hủy.

Trong khi đó, người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran - ông Pirhossein Kolivand cho biết 125.630 cơ sở phi quân sự đã bị hư hại trong chiến tranh.

Con số này bao gồm khoảng 100.000 đơn vị nhà ở, một số bị phá hủy hoàn toàn và một số bị hư hại một phần, cũng như khoảng 23.500 cơ sở thương mại. Ông Kolivand nói thêm rằng 339 cơ sở y tế, bao gồm bệnh viện, nhà thuốc, phòng thí nghiệm, trung tâm y tế và các đơn vị cấp cứu, cũng bị hư hại.

Iran đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề và thiệt hại trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng dân sự và trọng yếu sau cuộc chiến kéo dài hơn 40 ngày với Mỹ và Israel. Ảnh: NEW YORK TIMES

Ông Kolivand cũng nói về các cuộc tấn công vào các trung tâm điều trị, cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa đã làm hư hại khu phức hợp phục hồi chức năng của Hội Chữ thập đỏ nằm cạnh Bệnh viện Khatam (thủ đô Tehran). Ông cho biết một số cơ sở lân cận đã bị thiệt hại đáng kể.

Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Iran báo cáo 32 trường đại học bị hư hại, trong khi khoảng 857 trường học và trung tâm giáo dục bị ảnh hưởng. Ông nói thêm rằng 20 cơ sở của Hội Chữ thập đỏ là mục tiêu trực tiếp.

Về thiệt hại cơ sở hạ tầng, ông Kolivand cho biết khoảng 15 địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu đã bị tấn công, cùng với 5 kho chứa nhiên liệu. Các sân bay và máy bay dân dụng cũng bị hư hại.

Ngoài ra, 49 xe cứu hộ bị hư hại trong các hoạt động cứu trợ, và 43 xe cứu thương bị trúng đạn khi đang làm nhiệm vụ, một số bị trúng trực tiếp tên lửa.

Về năng lực quân sự, Iran cũng ghi nhận những thiệt hại đáng kể, bao gồm hàng chục địa điểm liên quan sản xuất và phóng tên lửa đạn đạo.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng Tehran đã phải chịu "tổn thất quân sự trong khoảng một thế hệ” sau khi năng lực tên lửa, hải quân và không quân, cũng như cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này bị phá hủy.

Al Arabiya dẫn nhiều nguồn tin rằng 4 địa điểm sản xuất tên lửa đạn đạo chính của Iran là Khojir, Parchin, Hakimiyeh và Shahroud, cùng với ít nhất 29 địa điểm phóng tên lửa, đã bị hư hại nặng nề trong bốn tuần đầu tiên của các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành. Điều này đã làm suy yếu đáng kể chiến lược quân sự cốt lõi của Iran.

Hình ảnh vệ tinh, kết hợp với đánh giá từ các chuyên gia quân sự và quốc phòng Iran, cho thấy các cuộc tấn công đã phá hủy các bệ phóng trên mặt đất, tạm thời hạn chế khả năng tiếp cận các kho chứa tên lửa ngầm và làm gián đoạn khả năng sản xuất tên lửa mới ngay lập tức của Iran.

Các chuyên gia cho biết thiệt hại có thể đã làm đình chỉ khả năng sản xuất tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran cho đến khi các cơ sở được xây dựng lại.