Pakistan ra tuyên bố sau cuộc đàm phán không có thỏa thuận giữa Mỹ và Iran 12/04/2026 12:00

(PLO)- Pakistan đề nghị các bên tiếp tục duy trì cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn, cam kết sẽ tiếp tục làm trung gian giữa Iran và Mỹ sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Ngày 12-4, sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad kết thúc mà không đạt thỏa thuận, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan - ông Ishaq Dar đã ra tuyên bố về các cuộc đàm phán, cho biết điều “cần thiết” là các bên phải tiếp tục duy trì cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn, theo Al Jazeera.

Ông Dar cho biết ông cùng Tướng Asim Munir - Tổng tư lệnh quân đội Pakistan đã hỗ trợ làm trung gian cho nhiều vòng “đàm phán căng thẳng nhưng mang tính xây dựng giữa hai bên”.

“Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ tiếp tục với tinh thần tích cực nhằm đạt được hòa bình bền vững và thịnh vượng cho toàn khu vực cũng như xa hơn nữa” - ông Dar nói.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan - ông Ishaq Dar. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông Dar cho biết Pakistan sẽ tiếp tục “đóng vai trò của mình trong việc thúc đẩy trao đổi và đối thoại giữa” Iran và Mỹ “trong những ngày tới”.

Phó Thủ tướng Pakistan cũng bày tỏ “lòng biết ơn” tới cả hai bên vì đã “ghi nhận những nỗ lực của Pakistan trong việc góp phần đạt được thỏa thuận ngừng bắn”, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cả hai bên sẽ tiếp tục duy trì “tinh thần tích cực để đạt được hòa bình lâu dài”.

“Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Pakistan đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy trao đổi và đối thoại giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hợp chủng quốc Mỹ trong những ngày tới” - ông nói.