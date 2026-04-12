LHQ yêu cầu truy cứu trách nhiệm việc vi phạm quy tắc chiến tranh tại Trung Đông 12/04/2026 09:10

(PLO)- Lãnh đạo nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt miễn trừ trách nhiệm với các hành động vi phạm luật quốc tế tại Trung Đông trong bối cảnh thương vong dân sự tăng mạnh, hạ tầng bị tàn phá.

Ngày 11-4, người đứng đầu các cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã yêu cầu chấm dứt tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với các hành động vi phạm luật pháp quốc tế tràn lan tại Trung Đông, theo hãng tin AFP.

Tuyên bố chung - do Giám đốc phụ trách nhân đạo LHQ Tom Fletcher cùng người đứng đầu các cơ quan LHQ về nhân quyền, y tế, lương thực, người tị nạn, trẻ em và một số tổ chức khác chấp bút - đã kịch liệt lên án con số thương vong tăng vọt kể từ khi cuộc chiến Trung Đông bùng phát vào ngày 28-2.

Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo nhiều cơ quan của LHQ cho biết họ "báo động trước tình trạng vi phạm liên tục các quy tắc chiến tranh và luật nhân đạo quốc tế" trong khu vực.

"Ngay cả chiến tranh cũng có những quy tắc, và những quy tắc này phải được tôn trọng" - tuyên bố của Ủy ban Thường vụ Liên cơ quan LHQ (IASC) nhấn mạnh.

Hiện trường vụ không kích vào trường nữ sinh ở TP Minab, tỉnh Hormozgan (Iran) ngày 28-2. Ảnh: AFP

"Chỉ trong tháng qua trên khắp Trung Đông, hàng ngàn thường dân đã thiệt mạng và bị thương. Hàng trăm ngàn người phải sơ tán, nhiều người trong số đó phải di dời nhiều lần. Con số này tiếp tục gia tăng và các dịch vụ thiết yếu ngày càng khó tiếp cận" - tuyên bố nêu rõ.

"Nhân viên y tế, bệnh viện và xe cứu thương đã trở thành mục tiêu. Các trường học bị tấn công. Cơ sở hạ tầng dân sự - bao gồm cầu cống, tòa nhà dân cư, nhà ở, cơ sở cấp nước và nhà máy điện - đã bị phá hủy" - tuyên bố cho biết.

Lãnh đạo các cơ quan LHQ bày tỏ quan ngại đặc biệt về tác động của cuộc chiến đối với "phụ nữ, trẻ em và những người có nhu cầu đặc thù khác", cũng như đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, khi mà giá lương thực và nhiên liệu đang trên đà tăng.

Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng "các đồng nghiệp làm công tác nhân đạo của chúng tôi đã bị vướng vào các cuộc giao tranh".

Họ cho biết chỉ tính từ đầu năm nay, đã có 14 nhân viên cứu trợ thiệt mạng hoặc bị thương tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, 8 người tại Iran và 5 người tại Lebanon.

"Đây là một con số đáng báo động" - trích tuyên bố chung.

Người đứng đầu các cơ quan khẳng định họ lên án mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhằm vào thường dân, bao gồm cả nhân viên nhân đạo và y tế, cũng như các mục tiêu dân sự.

"Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên - dù là các quốc gia thành viên của LHQ hay các nhóm vũ trang - phải tôn trọng nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc bảo vệ thường dân, bao gồm cả nhân sự nhân đạo và cơ sở hạ tầng dân sự. Mọi hành vi vi phạm đều phải bị truy cứu trách nhiệm" - tuyên bố nêu rõ.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về tuyên bố chung nói trên.