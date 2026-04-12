Mỹ-Iran bước vào vòng đàm phán thứ 2, eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn 12/04/2026 05:25

(PLO)- Các phái đoàn của Mỹ và Iran đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan với bầu không khí nhìn chung vẫn tích cực, nhưng bế tắc vẫn tồn tại liên quan eo biển Hormuz.

Các phái đoàn của Mỹ và Iran đã bắt đầu vòng đàm phán mới tại thủ đô Islamabad (Pakistan) vào rạng sáng 12-4 (giờ địa phương) sau khi vòng đàm phán thứ nhất kéo dài đến đêm 11-4 nhưng không mang lại kết quả, theo hãng tin Tasnim.

Tasnim cho biết vòng đàm phán ba bên mới, với các quan chức Pakistan làm trung gian, tiếp tục có những thách thức đáng kể, đồng thời đề cập rằng “những yêu cầu quá mức” từ phía Mỹ có thể làm phức tạp tiến trình đạt được một thỏa thuận.

“Xét đến những yêu cầu quá mức của Mỹ, có vẻ đây là cơ hội cuối cùng của phái đoàn Iran để đạt được một khuôn khổ chung trong vòng đàm phán này” - Tasnim đưa tin nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng nhận định: “Có vẻ đây là nỗ lực cuối cùng của Pakistan nhằm xem liệu có thể đạt được kết quả từ vòng đàm phán này hay không”.

Các nguồn tin Pakistan nói với đài CNN rằng bầu không khí chung và kết quả của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad nhìn chung vẫn tích cực, nhưng bế tắc vẫn tồn tại liên quan quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad, Pakistan trước thềm các cuộc đàm phán với Iran ngày 11-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran nói với CNN rằng Mỹ đã đưa ra những “yêu cầu không thể chấp nhận được” liên quan eo biển này, và truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin về các bất đồng tương tự.

Về vòng đàm phán thứ nhất, đài CNBC đưa tin rằng vòng đàm phán này kết thúc mà không đạt được kết quả. Một nguồn đại biểu Iran am hiểu các cuộc đàm phán nói rằng các cuộc thảo luận kéo dài quá nửa đêm, đã trở nên căng thẳng trong những giờ cuối, nhưng nhận định rằng hai bên đang ở “vị thế thuận lợi”.

Khi các phái đoàn bắt đầu vòng đàm phán mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng đối với ông, việc có đạt được thỏa thuận với Iran hay không cũng không tạo ra khác biệt, theo CNN.

“Dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng thắng. Có đạt được thỏa thuận hay không cũng không khác biệt với tôi” - ông Trump nói khi rời Nhà Trắng để tới Florida.

Các cuộc đàm phán nhằm củng cố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 7-4. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf đứng đầu đã thảo luận với Pakistan về cách thúc đẩy lệnh ngừng bắn, vốn đã bị đe dọa do những bất đồng sâu sắc và các cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào Lebanon.

Kể từ Cách mạng Hồi giáo tại Iran năm 1979, đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất của Mỹ và Iran.

Lần tiếp xúc đáng kể nhất giữa Mỹ và Iran diễn ra vào năm 2013 khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama gọi điện cho Tổng thống mới đắc cử Iran - ông Hassan Rouhani để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Những cuộc gặp cấp cao gần đây nhất là giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Mohammad Javad Zarif trong quá trình đàm phán về chương trình này.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11-4 cam kết chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran “chưa kết thúc”, dù Israel đã đạt được điều mà ông mô tả là “những thành tựu mang tính lịch sử”.

“Chúng tôi đã giáng đòn vào họ và vẫn còn nhiều việc phải làm” - ông Netanyahu nói trong một video đăng trên mạng xã hội X.