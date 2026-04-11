Xuất hiện thông tin về tình hình sức khoẻ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei 11/04/2026 20:38

(PLO)- Hãng Reuters đưa tin rằng Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei hiện trong quá trình hồi phục những vết thương nghiêm trọng ở mặt và chân, có thể họp với những quan chức cấp cao qua hình thức trực tuyến và tham gia quyết định các vấn đề lớn, bao gồm cả cuộc chiến và các cuộc đàm phán với Mỹ.

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei hiện vẫn trong quá trình hồi phục sau những vết thương nghiêm trọng ở mặt và chân do cuộc không kích của Mỹ và Israel vào đầu cuộc chiến, hãng Reuters ngày 10-4 dẫn ba nguồn tin thân cận với giới chức lãnh đạo Iran.

Cả ba nguồn tin cho biết khuôn mặt của ông Khamenei đã bị biến dạng trong cuộc tấn công vào khu dinh thự của Lãnh đạo Tối cao ở trung tâm thủ đô Tehran, đồng thời ông cũng gặp chấn thương nặng ở một hoặc cả hai chân.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, vị lãnh đạo 56 tuổi đang dần hồi phục và vẫn giữ được sự minh mẫn. Hai trong số các nguồn tin cho biết ông đang tham gia các cuộc họp với những quan chức cấp cao qua hình thức họp trực tuyến và tham gia quyết định các vấn đề lớn, bao gồm cả cuộc chiến và các cuộc đàm phán với Mỹ.

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: AFP

Nơi ở, tình trạng của ông Khamenei phần lớn vẫn là một ẩn số khi chưa có bất kỳ hình ảnh, video hay bản ghi âm nào của ông được công bố kể từ sau cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc không phản hồi các câu hỏi về mức độ thương tích của ông Khamenei hoặc lý do tại sao ông vẫn chưa xuất hiện trong bất kỳ hình ảnh hay bản ghi âm nào.

Ông Khamenei bị thương vào ngày 28-2, ngày đầu tiên của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động, trong cuộc tấn công đã sát hại cha ông là Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Chưa có thông báo chính thức nào từ phía Iran về mức độ thương tích của ông Khamenei. Tuy nhiên, một phát thanh viên trên truyền hình nhà nước đã mô tả ông là một “janbaz” - thuật ngữ dùng để chỉ những người bị thương nặng trong chiến tranh - sau khi ông được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao.

Một nguồn tin am hiểu các đánh giá tình báo của Mỹ nói với Reuters rằng ông Khamenei được cho là đã mất một chân.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận về tình trạng của ông Khamenei. Văn phòng Thủ tướng Israel cũng không phản hồi các câu hỏi.