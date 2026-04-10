Lãnh tụ Tối cao Iran ra tuyên bố sau thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, đề cập 'giai đoạn mới' ở eo biển Hormuz 10/04/2026 09:16

(PLO)- Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố chiến thắng trước Mỹ và Israel, sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz sang một giai đoạn mới.

Ngày 9-4, hãng thông tấn IRNA đăng trên tài khoản X tuyên bố của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran với Mỹ. Lãnh tụ Tối cao Khamenei tuyên bố người dân Iran đã giành được “chiến thắng mang tính quyết định” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời cho biết Tehran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz sang một giai đoạn mới.

IRNA đưa tuyên bố của ông Khamenei nhân 40 ngày kể từ khi cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào thời điểm đầu xung đột.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh và cũng không mong muốn điều đó, nhưng sẽ không từ bỏ các quyền lợi chính đáng của mình. Vì mục tiêu này, chúng tôi coi toàn bộ trục kháng chiến là một khối thống nhất” - IRNA đưa tuyên bố của ông Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tuyên bố của Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi các nước láng giềng phía nam “đứng về phía lẽ phải”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn chờ đợi một phản hồi phù hợp từ các bạn để thể hiện tình anh em và thiện chí của mình”.

Theo tuyên bố, ông Mojtaba Khamenei gọi vụ ám sát người tiền nhiệm là một trong những “tội ác lớn nhất” do các “kẻ thù” của Iran gây ra, là một trong những “nỗi đau công chúng sâu sắc nhất” trong lịch sử nước này. Người dân Iran sẽ yêu cầu bồi thường cho mọi thiệt hại trong nước do các cuộc tấn công của đối phương gây ra, theo tuyên bố.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo với Iran, sau các thông tin cho rằng nước này đang cân nhắc thu phí đối với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đài CNN đưa tin.

“Có thông tin Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Họ không nên làm vậy và nếu đang làm họ phải dừng ngay lập tức!” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Bất chấp tuyên bố ngừng bắn được đưa ra tối 7-4, trong đó ông Trump khẳng định eo biển sẽ được mở lại “hoàn toàn, ngay lập tức”, lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn gần như tê liệt do thiếu hướng dẫn rõ ràng từ phía Iran.

Trong một bài đăng tiếp theo, ông Trump phàn nàn về tình trạng đình trệ này: “Iran đang làm rất kém liên quan việc cho phép dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz. Điều đó không đúng với thỏa thuận của chúng ta!”.

Cũng trong ngày 9-4, Saudi Arabia cho biết các cuộc tấn công do Iran tiến hành trong những tuần gần đây nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này đã ảnh hưởng năng lực sản xuất dầu.

Một quan chức Bộ Năng lượng Saudi Arabia nói với hãng thông tấn SPA rằng các mục tiêu bị tấn công bao gồm “cơ sở sản xuất, vận chuyển và lọc dầu khí, cũng như các nhà máy hóa dầu và cơ sở điện lực tại tỉnh Riyadh, tỉnh Eastern và thành phố công nghiệp Yanbu (tỉnh Medina)”.

Quan chức này cho biết các cuộc tấn công cũng nhằm vào các nhà máy lọc dầu tại các địa phương Jubail, Ras Tanura, Yanbu và Riyadh, “tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu các sản phẩm tinh chế ra thị trường toàn cầu”, đồng thời nhắm vào cả các cơ sở xử lý khí.

Quan chức Saudi Arabia xác nhận một trạm bơm trên hệ thống đường ống Petroline (tuyến đường ống đông - tây quan trọng) đã bị đánh trúng, khiến công suất bơm giảm 700.000 thùng/ngày.

Petroline của Saudi Arabia được xem là huyết mạch kinh tế trong thời chiến, với mạng lưới dài 1.200 km nối 2 tuyến đường thủy quan trọng của thương mại toàn cầu: Vịnh Ba Tư ở phía đông và Biển Đỏ ở phía tây.