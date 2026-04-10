Chiến sự Nga-Ukraine 10-4: Nga thông tin lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine, lên tiếng vụ Anh nói phát hiện tàu ngầm Moscow xâm phạm vùng biển 10/04/2026 08:03

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tập kích trạm bơm dầu ở Krasnodar, loạt mục tiêu Nga bốc cháy trong đêm; Nga thông tin thêm về lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine, lên tiếng vụ Anh nói phát hiện tàu ngầm Moscow xâm phạm vùng biển.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tập kích trạm bơm dầu ở Krasnodar, loạt mục tiêu Nga bốc cháy trong đêm

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một trạm bơm dầu tại thị trấn Krymsk (vùng Krasnodar, Nga), cùng nhiều mục tiêu trong các khu vực do Nga kiểm soát đã bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công trong đêm 9-4.

Theo cơ quan này, trạm bơm dầu đã trúng đòn, gây hỏa hoạn tại hiện trường. Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, theo tờ Kyiv Independent.

Hình ảnh được cho là đám cháy tại trạm bơm dầu Krymskaya ở thị trấn Krymsk (vùng Krasnodai, Nga) trong đêm 9-4. Ảnh: E xilenovaPlus/Telegram

Kênh Telegram độc lập Astra cho biết một trạm biến áp điện trong khuôn viên trạm bơm dầu Krymskaya đã bốc cháy sau cuộc tấn công. Người dân địa phương nói họ nghe thấy nhiều tiếng nổ trong lúc UAV tập kích, sau đó xảy ra mất điện.

Krymsk nằm cách Ukraine khoảng 115 km về phía đông bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết lực lượng nước này đã tấn công nhiều mục tiêu tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Tại phần Donetsk do Nga kiểm soát, các kho hậu cần gần Mykilske, một kho UAV gần Orlynske và hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 gần Kalchynivka đã bị đánh trúng.

Tại tỉnh Luhansk, một kho hậu cần ở Perevalsk và một kho đạn tại khu vực Trudove cũng bị tập kích.

Ngày 8-4, UAV của Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 414 của Ukraine cũng đã tấn công một cảng dầu biển tại khu vực Feodosia, thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Ukraine thường xuyên tấn công hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng bị kiểm soát nhằm làm suy giảm năng lực tiếp tục chiến tranh của Moscow.

Kiev coi các cơ sở này là mục tiêu quân sự hợp pháp, khi các địa điểm năng lượng cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin.

Nga và Ukraine trao đổi hơn 1.000 thi thể và hài cốt tử sĩ

Nga đã trao trả thi thể hoặc hài cốt của 1.000 binh sĩ Ukraine trong đợt trao trả mới nhất, Cơ quan Điều phối về đối xử với tù binh chiến tranh của Ukraine cho biết ngày 9-4.

Cơ quan điều phối Ukraine cho biết các điều tra viên và cơ quan giám định thuộc Bộ Nội vụ sẽ tiến hành nhận dạng các thi thể trước khi bàn giao cho gia đình an táng.

Ở chiều ngược lại, Ukraine trao trả thi thể của 41 binh sĩ Nga, theo hãng thông tấn TASS đưa tin.

Đợt trao trả diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy Ukraine và Nga tiếp tục đàm phán nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Việc trao đổi thi thể là một trong số ít kênh liên lạc giữa Kiev và Moscow vẫn duy trì sau hơn 4 năm chiến sự toàn diện.

Nga tuyên bố tập kích hạ tầng năng lượng, gây thiệt hại lớn cho Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 9-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng nhiên liệu - năng lượng, kho đạn và các khu vực triển khai lực lượng của Ukraine, theo TASS.

. Nhóm tác chiến phía Bắc cải thiện vị trí chiến thuật, gây hơn 195 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép, 14 phương tiện cơ giới, 1 pháo dã chiến, 1 hệ thống pháo phản lực Grad và 2 trạm tác chiến điện tử; đồng thời phá hủy 1 kho đạn và 10 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí tiền phương, gây khoảng 190 thương vong, phá hủy 5 xe bọc thép, 19 phương tiện cơ giới, 2 pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện tuyến và vị trí chiến đấu, gây hơn 175 thương vong, phá hủy 2 xe bọc thép, 16 phương tiện cơ giới, 4 pháo dã chiến và 1 hệ thống pháo phản lực Grad; đồng thời phá hủy 1 trạm tác chiến điện tử và 4 kho đạn, vật tư.

. Nhóm tác chiến Trung tâm cải thiện vị trí tiền phương, gây hơn 325 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 9 xe bọc thép, 9 phương tiện cơ giới, 3 pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

. Nhóm tác chiến phía Đông tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, gây hơn 315 thương vong, phá hủy 5 xe bọc thép và 10 phương tiện cơ giới.

. Nhóm tác chiến Dnepr gây khoảng 55 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 14 phương tiện cơ giới, 1 pháo dã chiến, 1 radar phản pháo RADA RPS-42 do Israel sản xuất và 3 trạm tác chiến điện tử.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh nhằm vào hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine, kho đạn và các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm.

Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 7 bom dẫn đường, 1 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 339 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua.

Nga thông tin thêm về lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine

Trong bản tin do TASS đăng tải ngày 10-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga không thảo luận trước với các bên liên quan về việc ban bố lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo vào 2 ngày cuối tuần.

“Không” - ông Peskov trả lời khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn này có liên quan đến việc nối lại đàm phán hay đã được trao đổi trước với Mỹ (bên trung gian) hoặc với Ukraine hay chưa.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban bố lệnh ngừng bắn từ 16 giờ (giờ Moscow) ngày 11-4 đến hết ngày 12-4. Quân đội Nga được lệnh dừng giao tranh trên toàn bộ các hướng, song vẫn phải sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.

Anh nói phát hiện tàu ngầm Nga xâm phạm vùng biển

Chính phủ Anh ngày 9-4 cho biết đã ngăn chặn thành công một hoạt động quân sự của Nga gần các hạ tầng ngầm quan trọng trong vùng biển nước này, theo trang web chính phủ Anh (gov.uk).

Theo thông báo, một tàu ngầm tấn công của Nga được cho là đã xâm nhập vùng biển Anh với mục đích đánh lạc hướng lực lượng vũ trang London.

Ngoài ra, các tàu khác thuộc Tổng cục Nghiên cứu Biển sâu (GUGI) của quân đội Nga bị phát hiện đang “thực hiện hoạt động đáng ngờ” xung quanh các cơ sở hạ tầng dưới biển trọng yếu ở khu vực khác, theo thông cáo của Chính phủ Anh.

Phối hợp với các đồng minh, trong đó có Na Uy, Anh cho biết đã gửi tín hiệu tới toàn bộ tàu Nga rằng các hoạt động này đang bị giám sát. Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh chính phủ sẽ công khai mọi hoạt động như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cảnh báo: “Gửi tới ông Putin: chúng tôi nhìn thấy các ông, thấy rõ hoạt động của các ông nhằm vào hạ tầng dưới biển của chúng tôi. Mọi nỗ lực phá hoại sẽ không được dung thứ và sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng”.

Phía Nga bác bỏ cáo buộc của London rằng tàu ngầm Nga gây nguy cơ đối với các tuyến cáp ngầm dưới đáy Đại Tây Dương, theo TASS.

“Nga không đe dọa cơ sở hạ tầng dưới biển, vốn có ý nghĩa then chốt đối với Anh” - đại sứ quán Nga tại Anh tuyên bố.

“Gần đây, London đã đưa ra những tuyên bố và lời đe dọa cực kỳ cứng rắn nhằm vào các tàu thương mại hoạt động vì lợi ích của các công ty Nga và đối tác của chúng tôi. Cần phải hiểu rõ rằng, nếu những đe dọa này trở thành hành động, sẽ có hậu quả” - theo Đại sứ quán Nga.