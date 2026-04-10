Đệ nhất phu nhân Melania Trump bác tin có liên hệ với tỉ phú ấu dâm Epstein 10/04/2026 05:59

Ngày 9-4, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã ra tuyên bố bác bỏ việc có bất kỳ mối quan hệ nào với tỉ phủ ấu dâm Jeffrey Epstein, theo hãng tin Reuters.

Bà Melania Trump bác bỏ các suy đoán trên mạng rằng ông Epstein đã giới thiệu bà với Tổng thống Donald Trump, khẳng định bà gặp chồng tại một bữa tiệc ở thành phố New York vào năm 1998.

“Tôi không phải là nạn nhân của Epstein” - bà Trump nói.

Đệ nhất phu nhân cũng kêu gọi quốc hội Mỹ tổ chức các phiên điều trần công khai để các nạn nhân của ông Epstein có thể kể lại câu chuyện của mình.

“Những lời dối trá liên hệ tôi với kẻ ô nhục Jeffrey Epstein cần phải chấm dứt ngay hôm nay. Những người bịa đặt về tôi thiếu hoàn toàn chuẩn mực đạo đức và sự tôn trọng” - bà Trump nói khi đọc tuyên bố và từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên.

Bà Trump cho biết chưa từng có quan hệ với ông Epstein hay cộng sự của ông ta là Ghislaine Maxwell, người mà bà nói chỉ có trao đổi mang tính xã giao.

Bà cho biết lần đầu “chạm mặt” ông Epstein là vào năm 2000 tại một sự kiện mà bà tham dự cùng chồng.

“Tôi chưa bao giờ là bạn của Epstein. Donald và tôi thỉnh thoảng được mời đến cùng các bữa tiệc với Epstein, vì việc trùng lặp trong các mối quan hệ xã hội là điều phổ biến ở New York và Palm Beach” - Đệ nhất phu nhân nhấn mạnh.

“Tôi chưa từng biết gì về hành vi lạm dụng của ông Epstein đối với các nạn nhân. Tôi chưa từng tham gia dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi không phải là người liên quan. Tôi chưa từng lên máy bay của ông Epstein và cũng chưa từng đến hòn đảo riêng của ông ta” - bà nói thêm.

Bài phát biểu này khiến vụ Epstein lần nữa trở thành đề tài được bàn tán trong bối cảnh vấn đề này đã gây xáo trộn nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump khi những người ủng hộ ông cáo buộc chính quyền xử lý sai việc công bố các tài liệu của chính phủ.

Tuần trước, ông Trump đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau khi Bộ Tư pháp trì hoãn việc công bố hàng triệu tài liệu liên quan ông Epstein.

Bà Melania Trump không giải thích vì sao bà chọn lên tiếng vào thời điểm này trong khi vụ Epstein phần lớn đã lắng xuống trên mặt báo giữa lúc chiến sự Trung Đông.

Tuy nhiên, cố vấn cấp cao của bà, ông Marc Beckman, cho biết: “Đệ nhất phu nhân Melania Trump lên tiếng lúc này vì đã quá đủ. Những lời dối trá phải chấm dứt".