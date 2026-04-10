Có tin Mỹ sẽ đăng cai đàm phán Israel-Lebanon 10/04/2026 08:23

Israel và Lebanon sẽ tiến hành đàm phán vào tuần tới tại Mỹ, hãng AFP dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 9-4.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng rằng các đợt không kích của Israel vào Lebanon có thể phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran.

Ngày 8-4, các cuộc tấn công dữ dội nhất của Israel nhằm vào Lebanon đã khiến 303 người thiệt mạng và 1.150 người bị thương.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chủ trì một cuộc họp vào tuần tới để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra với Israel và Lebanon” - quan chức Mỹ cho biết.

Một nhân viên cứu hộ ở thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 9-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cả Israel và Lebanon đều chưa xác nhận các cuộc đàm phán tại Mỹ vào tuần tới.

Trước đó, cũng trong ngày 9-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo các bộ trưởng tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon, thúc đẩy việc giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah.

Chỉ đạo của ông Netanyahu về việc đàm phán trực tiếp với chính phủ Lebanon tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và thiết lập hòa bình nhưng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu giảm ngay các cuộc tấn công đường không, theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel.

Ngày 9-4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - ông Eyal Zamir đã tới thăm các binh sĩ trên bộ bên trong lãnh thổ Lebanon, nói với họ rằng Hezbollah đã hứng chịu “đòn giáng nặng nề” từ các cuộc không kích một ngày trước đó.

Quân đội Israel ngày 9-4 đã ban hành lệnh sơ tán mới đối với các khu vực phía nam Beirut và cho biết đang tấn công các bệ phóng của Hezbollah tại Lebanon.

Tuy nhiên, sau thông báo của ông Netanyahu, một quan chức chính phủ Lebanon nói với AFP rằng Beirut cần một lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào với Israel.

“Lebanon muốn có lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu đàm phán” - theo quan chức này.

Về phía Hezbollah, một nghị sĩ thuộc nhóm này khẳng định rằng Hezbollah “bác bỏ mọi cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel”.

Ngày qua, nhóm này cho biết đã giao tranh tầm gần với quân đội Israel trên bộ ở miền nam Lebanon. Hezbollah cũng cho biết đã phóng rocket về phía Israel trong ngày 9-4 nhằm đáp trả điều mà họ gọi là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.