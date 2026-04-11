2 phái đoàn Iran và Mỹ tuần tự gặp Thủ tướng Pakistan 11/04/2026 18:15

(PLO)- Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lần lượt gặp các phái đoàn Iran và Mỹ, trong nỗ lực đưa hai nước đến một cuộc đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết xung đột.

Chiều 11-4 tại Islamabad, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng với Iran, đài CNN dẫn thông tin từ các phóng viên tháp tùng Phó Tổng thống.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) cùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Islamabad (Pakistan) ngày 11-4. Ảnh: Xinhua/Shutterstock

Tham gia cuộc gặp, về phía Mỹ ngoài ông Vance còn có đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner. Về phía Pakistan ngoài Thủ tướng Sharif còn có Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thượng nghị sĩ Mohammad Ishaq Dar và Bộ trưởng Nội vụ Thượng nghị sĩ Syed Mohsin Raza Naqvi, theo thông cáo báo chí từ văn phòng Thủ tướng Pakistan. Không có thông tin nào về cuộc gặp được đưa tin trên báo chí.

Văn phòng của Thủ tướng Sharif viết trong thông cáo báo chí rằng ông đã khen ngợi cam kết của cả hai bên trong việc tham gia một cách mang tính xây dựng, và “bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực”.

Trước khi gặp phái đoàn Mỹ, Thủ tướng Sharif đã gặp phái đoàn Iran vào sáng cùng ngày 11-4.

Theo phóng viên của hãng thông tấn Tasnim được cử đến Islamabad, trong số các quan chức Iran tham gia cuộc gặp với Thủ tướng Sharif có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi. Theo Tasnim, đến với cuộc gặp, phái đoàn Iran dự định đánh giá lập trường của Mỹ và việc thực hiện các cam kết của Mỹ, sau đó sẽ đưa ra quyết định về việc đàm phán với Mỹ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) cùng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Islamabad (Pakistan) ngày 11-4. Ảnh: TASNIM

Cũng theo Tasnim, trước khi gặp Thủ tướng Sharif, phái đoàn đàm phán Iran đã gặp gỡ lần thứ hai với Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan tại Islamabad trong ngày 11-4, sau cuộc gặp trước đó vào tối 10-4.