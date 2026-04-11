Chiến sự Trung Đông ngày 43: Ông Trump tăng sức ép Iran trước đàm phán; Israel vẫn đánh Lebanon; Hezbollah kêu gọi Lebanon không thương lượng 11/04/2026 06:20

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Iran “không còn quân bài nào”; Giao tranh Israel-Hezbollah vẫn tiếp diễn; Chứng khoán, giá dầu giảm trước thềm đàm phán Mỹ-Iran.

Tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến mới trước thềm đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan.

Ông Trump tăng sức ép lên Iran trước thềm đàm phán

Ngày 10-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran trước các cuộc đàm phán tại Pakistan, cho rằng Tehran “không có quân bài nào” ngoài việc “tống tiền” ngắn hạn thông qua eo biển Hormuz, theo đài CNN.

“Người Iran dường như không nhận ra rằng họ không có quân bài nào, ngoài việc tống tiền thế giới trong ngắn hạn bằng cách sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế. Lý do duy nhất khiến họ còn tồn tại đến hôm nay là để đàm phán!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cùng ngày, phát biểu tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews (bang Maryland, Mỹ), ông Trump nói rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại dù có hay không sự hợp tác của Iran.

Tổng thống Mỹ cho biết ưu tiên chính trong thỏa thuận với Iran là hạn chế năng lực hạt nhân của Tehran.

“Không có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% vấn đề” - ông Trump nói.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra khi Phó Tổng thống JD Vance đang dẫn đầu phái đoàn Mỹ trên đường tới Pakistan để đàm phán với Iran. Ông Trump ngày 10-4 gửi lời nhắn tới ông Vance: “Chúc ông ấy may mắn. Đây là một nhiệm vụ lớn”.

Trước khi lên đường đến Pakistan, ông Vance nói rằng “nếu phía Iran sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi chắc chắn cũng sẵn sàng đáp lại một cách thiện chí”.

Trong diễn biến liên quan, phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, đã đến thủ đô Islamabad (Pakistan) trong đêm để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ, theo hãng thông tấn Fars.

Trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif đã phát biểu trước toàn dân.

“Đây là thời khắc mang tính quyết định. Tôi kêu gọi tất cả mọi người cầu nguyện để các cuộc đàm phán thành công, cứu được vô số sinh mạng và thế giới sẽ chứng kiến hòa bình” - ông Sharif nói.

Ông Sharif ca ngợi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir cùng Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar vì đã “dập tắt ngọn lửa chiến tranh”.

“Lãnh đạo Pakistan sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm các cuộc đàm phán này thành công. Mọi việc đều nằm trong tay Thượng đế” - vị thủ tướng nói thêm.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra theo cả hai hình thức gián tiếp và trực tiếp, một quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực nói với CNN.

Theo nguồn tin, hai bên nhiều khả năng sẽ thống nhất chương trình nghị sự thông qua trung gian là Pakistan, sau đó chuyển sang các cuộc thảo luận trực tiếp vào cuối ngày.

Giao tranh Israel-Hezbollah vẫn tiếp diễn

Các cuộc không kích của Israel tiếp tục diễn ra trên khắp miền nam Lebanon vào ngày 10-4, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun cho biết một cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà chính phủ tại TP Nabatieh đã khiến 13 thành viên lực lượng an ninh nhà nước Lebanon thiệt mạng.

Ông Aoun nói rằng các nhà ngoại giao của Lebanon và Israel đã điện đàm vào ngày 10-4 và dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn.

Trong cuộc gọi do Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michael Issa làm trung gian, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad đã nhất trí sẽ gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C vào ngày 14-4 “để thảo luận về việc tuyên bố ngừng bắn và thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ”.

Ngày qua, nhóm vũ trang Hezbollah cho biết trên Telegram rằng nhóm này đã phóng loạt rocket vào các thị trấn phía bắc Israel để đáp trả.

Nhóm này cũng kêu gọi chính phủ Lebanon không đàm phán trực tiếp với Israel sau cái chết của 13 nhân viên an ninh Lebanon.

“Chúng tôi kêu gọi chính quyền nhìn rõ nguy cơ của việc nhượng bộ trước một đối phương chỉ hiểu sức mạnh, và trở về đúng vị trí của mình là đứng cùng người dân và lực lượng kháng chiến” - theo tuyên bố của Hezbollah.

Chứng khoán, giá dầu giảm trước thềm đàm phán Mỹ-Iran

Chứng khoán Mỹ phần lớn giảm nhẹ, giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 10-4 trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, theo đài CNBC.

Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate giao tháng 5 của Mỹ giảm 1,5% xuống còn 96,37 USD/thùng, sau khi đã vượt mốc 100 USD trước đó trong phiên. Hợp đồng dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 giảm 1,3% xuống còn 94,69 USD/thùng.

Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,11%, chốt phiên ở mức 6.816,89 điểm, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng vững trong tuần khi các nhà đầu tư theo dõi sát lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,35% lên 22.902,89 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 269,23 điểm, tương đương 0,56%, xuống còn 47.916,57 điểm.