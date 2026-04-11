VIDEO: Phái đoàn Iran đến Pakistan, chuẩn bị đàm phán với Mỹ 11/04/2026 05:35

(PLO)- Phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, đã đến thủ đô Islamabad (Pakistan), chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Mỹ.

Tối 10-4 (giờ địa phương), máy bay chở phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, đã hạ cánh xuống thủ đô Islamabad (Pakistan), sẵn sàng cho cuộc đàm phán với Mỹ vào ngày 11-4, hãng thông tấn Fars đưa tin.

Theo Fars, tháp tùng ông Ghalibaf có Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati cùng một số nghị sĩ.

“Nếu phía đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran để bắt đầu đàm phán, các cuộc đối thoại này sẽ được khởi động” - theo bản tin của Fars.

Fars cũng cho biết Tehran đã chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, nhưng cảnh báo nếu xung đột tái diễn, họ “sẽ một lần nữa đốt cháy các lợi ích của Mỹ trong khu vực cũng như chính quyền Israel”.

Video phái đoàn Iran đến thủ đô Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho đàm phán với Mỹ. Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

Phái đoàn Iran đã được một số quan chức Pakistan đón tiếp tại Islamabad, trong đó có Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan.

Bộ này bày tỏ “hy vọng các bên sẽ tham gia một cách xây dựng” và kêu gọi đạt được “một giải pháp lâu dài, bền vững cho cuộc xung đột”.

Pakistan đã tích cực chuẩn bị cho cuộc đàm phán mà nước này mô tả là “thời khắc mang tính quyết định”.

Một tấm bản về đàm phán Mỹ-Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 10-4. Ảnh: Farooq Naeem/AFP

Cảnh sát chống bạo động xếp hàng dọc một con đường gần địa điểm dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán Mỹ–Iran. Ảnh: Aamir Qureshi/AFP

Lực lượng an ninh chặn giao thông khi đoàn xe chở các quan chức an ninh Mỹ di chuyển tới địa điểm đàm phán Mỹ–Iran tại Pakistan ngày 10-4. Ảnh: Aamir Qureshi/AFP

Trước chuyến đi, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf viết trên mạng xã hội X rằng Mỹ trước đó đã đồng ý giải phóng tài sản của Iran và ngừng bắn tại Lebanon, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán sẽ không bắt đầu cho đến khi những cam kết đó được thực hiện.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã khởi hành đến Pakistan.

Trước chuyến đi, ông Vance nói với các phóng viên rằng ông tin các cuộc đàm phán sẽ “mang tính tích cực”, đồng thời cảnh báo Iran không nên “qua mặt chúng tôi”, theo tờ The Hill.

“Chúng tôi mong đợi cuộc đàm phán. Như Tổng thống Mỹ [Donald Trump] đã nêu rõ, nếu phía Iran sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi chắc chắn cũng sẵn sàng đáp lại thiện chí. Nhưng nếu họ định qua mặt chúng tôi, họ sẽ thấy rằng nhóm đàm phán này không dễ như vậy” - ông Vance nói.

“Vì vậy, chúng tôi đang hướng tới một cuộc đàm phán tích cực. Tổng thống đã đưa ra những chỉ dẫn khá rõ ràng, và chúng ta sẽ chờ xem” - phó tổng thống Mỹ nói thêm.

Theo Nhà Trắng, ngoài ông Vance, phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán còn có Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể kiêm cố vấn của ông Trump.