Xúc động 'bạn đồng hành' theo phái đoàn Iran tới Pakistan đàm phán với Mỹ 11/04/2026 14:10

(PLO)- Những chiếc cặp, đôi giày và di ảnh trẻ em thiệt mạng ở thị trấn Minab được phái đoàn Iran mang tới Pakistan đàm phán với Mỹ, như lời nhắc đau đớn về cái giá chiến tranh.

Những chiếc cặp sách, giày dép còn loang màu máu, hoa trắng cùng di ảnh của các nạn nhân tại trường học ở thị trấn Minab đã đồng hành cùng phái đoàn Iran trên chuyến bay tới Pakistan để đàm phán hòa bình với Mỹ, theo đài NDTV.

Những “kỷ vật chiến tranh” này được đặt ở hàng ghế đầu của chuyên cơ tới thủ đô Islamabad, như một minh chứng xót xa về cái giá phải trả bằng sinh mạng trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf (người dẫn đầu phái đoàn Iran) viết: "Những người bạn đồng hành của tôi trên chuyến bay #Minab168 này".

Bức ảnh do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đăng tải. Ảnh: X

Trong bức ảnh được đăng tải trên nền tảng X, ông Ghalibaf đang lặng lẽ ngắm di ảnh của các em nhỏ cùng những vật dụng để lại.

Phái đoàn Iran tới Islamabad để tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ, mang theo hy vọng chấm dứt chiến tranh, được đặt tên là 'Minab 168'. Tên gọi này nhằm tưởng nhớ các học sinh đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày đầu tiên nổ ra chiến sự.

Đại sứ quán Iran tại Nam Phi đã chia sẻ lại bức ảnh này kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quên những bạn nhỏ ở Minab”.

Hơn 160 trẻ em được cho là đã thiệt mạng ngay ngày đầu tiên diễn ra các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Cuộc tấn công này được báo cáo là đã đánh trúng trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyibeh tại thị trấn Minab (miền nam Iran) vào ngày 28-2.

Vài ngày sau vụ tấn công trên, Ngoại trưởng Iran - ông Seyed Abbas Araghchi đã chia sẻ một bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy các ngôi mộ tập thể đang được đào để chôn cất những bé gái vô tội. Trong cùng bài đăng, ông Araghchi đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tòa nhà bị phá hủy là một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran. Ngôi trường bị ném bom giữa ban ngày, khi đang chật kín các em học sinh nhỏ tuổi. Hàng chục trẻ em vô tội đã bị sát hại chỉ riêng tại địa điểm này. Những tội ác nhằm vào người dân Iran sẽ không bị bỏ qua” - Ngoại trưởng Araghchi viết.

Về phía Mỹ, nước này đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc tấn công trường học ở Minab.

"Chúng tôi cho rằng vụ việc do chính Iran gây ra. Bởi vì như các bạn đã biết, vũ khí của họ rất thiếu chính xác. Họ hoàn toàn không có độ chính xác nào" - ông Trump từng nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một sau sự việc.

Tuy nhiên, theo một báo cáo của báo The New York Times, vụ tập kích nói trên được thực hiện bằng tên lửa Tomahawk, và xảy ra do sai sót trong khâu xác định mục tiêu của quân đội Mỹ. Đáng chú ý, Mỹ là quốc gia duy nhất tham chiến có sử dụng loại tên lửa Tomahawk.