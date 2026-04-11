NASA họp báo sau khi phi hành đoàn sứ mệnh Artemis II trở về Trái Đất, công bố 'những con số ấn tượng'

Sau khi tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II hạ cánh an toàn ở ngoài khơi bang California (Mỹ), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tổ chức cuộc họp báo, công bố các số liệu ấn tượng, theo đài CNN.
“Phi hành đoàn 4 phi hành gia đã bay tổng cộng khoảng 1,127 triệu km, đạt vận tốc cực đại khoảng 39.700 km/giờ, sai số góc đường bay chỉ 0,4%, quãng đường tái nhập khí quyển khoảng 3.150 km và hạ cánh lệch mục tiêu chưa đến 1,6 km” - ông Rick Henfling, Gíam đốc bay giai đoạn tái nhập của NASA, cho biết.
Phó giám đốc NASA - ông Amit Kshatriya - cho biết rằng thành công của sứ mệnh Artemis II là kết quả của nỗ lực từ hàng nghìn nhân sự NASA, cùng các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân trong lĩnh vực không gian.
“Con đường đến bề mặt Mặt Trăng đã rộng mở, nhưng chặng đường phía trước còn lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã đi qua, và sẽ luôn như vậy. Cách đây 53 năm, nhân loại rời Mặt Trăng. Lần này, chúng ta quay trở lại để ở lại. Hãy hoàn thành và tập trung vào những điều còn dang dở. Đừng chỉ đến để cắm cờ rồi rời đi, mà hãy ở lại với sự kiên định về mục tiêu" - ông Kshatriya nói.
Ông Howard Hu, quản lý chương trình Orion của NASA, cho biết khi còn nhỏ rất yêu thích loạt phim "Chiến tranh giữa các vì sao“ (Star Wars) và thường xem cùng cha, thêm rằng hôm nay tuyệt vời hơn “Star Wars” hàng nghìn lần.
“Hãy theo đuổi ước mơ. Tôi cũng luôn dặn các con hãy theo đuổi điều mình đam mê. Đam mê của tôi là chương trình không gian, là NASA, và hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó, và hy vọng sẽ còn nhiều ngày như thế phía trước. Các bạn đều có cơ hội làm điều mình yêu thích" - ông Hu gửi gắm thông điệp tới những em nhỏ đã theo dõi hành trình này.
"Hy vọng những bạn trẻ yêu thích bay vào không gian, khao khát chạm tới các vì sao, sẽ được truyền cảm hứng từ chúng tôi, đặc biệt là từ các phi hành đoàn. Hãy gia nhập NASA, làm việc cùng chúng tôi, bởi phía trước còn rất nhiều sứ mệnh" - ông Hu nói thêm.
Trước khi bốn phi hành gia của Artemis II thắt dây an toàn, bước vào khoang tàu Orion để hướng tới Mặt Trăng, một phần rất nhỏ của mỗi người đã có mặt sẵn trên tàu.
Được nuôi cấy trong một hộp tam giác nhỏ đặt trên tàu ngay trước khi phóng là bốn “avatar” có kích thước tương đương USB, cùng đồng hành trong sứ mệnh lịch sử này. Tuy nhiên, theo nhiều cách, hành trình của chúng mới chỉ bắt đầu.
Tên "avatar" đặt theo nghiên cứu AVATAR (nghiên cứu mô phỏng phản ứng mô cơ thể của phi hành gia trong môi trường không gian).
Các “phi hành đoàn ảo” này được tạo ra từ mô tủy xương phát triển từ tế bào do chính các phi hành gia hiến tặng, gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch của NASA và Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada. Các nhà nghiên cứu tin rằng thí nghiệm này có thể sớm mở ra những hiểu biết chưa từng có về tác động của môi trường không gian đối với sức khỏe con người.
Nghiên cứu AVATAR về cơ bản cho phép các nhà khoa học mô phỏng những gì xảy ra với các cơ quan trong cơ thể phi hành gia khi hoạt động trong không gian sâu.
Đây là một trong số nhiều thí nghiệm trên tàu Orion nhằm đánh giá cách cơ thể con người phản ứng với năm mối nguy chính của hành trình không gian, đồng thời đặt nền tảng cho các sứ mệnh trong tương lai.