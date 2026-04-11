NASA họp báo sau khi phi hành đoàn sứ mệnh Artemis II trở về Trái Đất, công bố 'những con số ấn tượng' 11/04/2026 10:57

(PLO)- Sau khi tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis II chở các phi hành gia hạ cánh an toàn, NASA tổ chức họp báo và công bố loạt số liệu ấn tượng, khẳng định sứ mệnh Artemis II mở ra hành trình quay lại Mặt Trăng của nhân loại.

Sau khi tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II hạ cánh an toàn ở ngoài khơi bang California (Mỹ), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tổ chức cuộc họp báo, công bố các số liệu ấn tượng, theo đài CNN.

“Phi hành đoàn 4 phi hành gia đã bay tổng cộng khoảng 1,127 triệu km, đạt vận tốc cực đại khoảng 39.700 km/giờ, sai số góc đường bay chỉ 0,4%, quãng đường tái nhập khí quyển khoảng 3.150 km và hạ cánh lệch mục tiêu chưa đến 1,6 km” - ông Rick Henfling, Gíam đốc bay giai đoạn tái nhập của NASA, cho biết.

Phó giám đốc NASA - ông Amit Kshatriya - cho biết rằng thành công của sứ mệnh Artemis II là kết quả của nỗ lực từ hàng nghìn nhân sự NASA, cùng các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân trong lĩnh vực không gian.

Tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II (NASA) đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương vào ngày 10-4. Ảnh: NASA

“Con đường đến bề mặt Mặt Trăng đã rộng mở, nhưng chặng đường phía trước còn lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã đi qua, và sẽ luôn như vậy. Cách đây 53 năm, nhân loại rời Mặt Trăng. Lần này, chúng ta quay trở lại để ở lại. Hãy hoàn thành và tập trung vào những điều còn dang dở. Đừng chỉ đến để cắm cờ rồi rời đi, mà hãy ở lại với sự kiên định về mục tiêu" - ông Kshatriya nói.

Các phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II đã về Trái Đất an toàn. Nguồn: NASA

Ông Howard Hu, quản lý chương trình Orion của NASA, cho biết khi còn nhỏ rất yêu thích loạt phim "Chiến tranh giữa các vì sao“ (Star Wars) và thường xem cùng cha, thêm rằng hôm nay tuyệt vời hơn “Star Wars” hàng nghìn lần.

“Hãy theo đuổi ước mơ. Tôi cũng luôn dặn các con hãy theo đuổi điều mình đam mê. Đam mê của tôi là chương trình không gian, là NASA, và hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó, và hy vọng sẽ còn nhiều ngày như thế phía trước. Các bạn đều có cơ hội làm điều mình yêu thích" - ông Hu gửi gắm thông điệp tới những em nhỏ đã theo dõi hành trình này.

"Hy vọng những bạn trẻ yêu thích bay vào không gian, khao khát chạm tới các vì sao, sẽ được truyền cảm hứng từ chúng tôi, đặc biệt là từ các phi hành đoàn. Hãy gia nhập NASA, làm việc cùng chúng tôi, bởi phía trước còn rất nhiều sứ mệnh" - ông Hu nói thêm.