Phi hành đoàn Artemis II hạ cánh an toàn ngoài khơi California, Tổng thống Trump gửi lời chúc 11/04/2026 09:11

(PLO)- Tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II của NASA đã lao qua bầu khí quyển Trái Đất và hạ cánh an toàn ngoài khơi California thuộc Thái Bình Dương.

Tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II của NASA đã lao qua bầu khí quyển Trái Đất và hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương vào tối 10-4 (giờ Mỹ) sau gần 10 ngày ngoài không gian, khép lại chuyến bay có người lái đầu tiên lên Mặt Trăng trong hơn nửa thế kỷ, theo hãng tin Reuters.

Orion đã thả dù nhẹ nhàng xuống vùng biển yên ả ngoài khơi San Diego (bang California) lúc 17 giờ 7 phút ngày 10-4 theo giờ địa phương (7 giờ 07 sáng 11-4 giờ VN).

Khoang tàu Orion của NASA chở các thành viên phi hành đoàn Artemis II hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển California ngày 10-4. Ảnh: Bill Ingalls/NASA

Sứ mệnh Artemis II, với tổng quãng đường 694.392 dặm (1.117.515 km) qua hai vòng quỹ đạo Trái Đất và một cú bay lướt qua Mặt Trăng ở khoảng cách khoảng 252.000 dặm, là chuyến thử nghiệm có người lái đầu tiên trong chuỗi sứ mệnh Artemis nhằm đưa phi hành gia trở lại bề mặt Mặt Trăng từ năm 2028.

Trong hành trình kéo dài 10 ngày, phi hành đoàn gồm 4 người đã bay xa Trái đất khoảng 406.771km so với Trái đất, vượt qua kỷ lục từng được sứ mệnh Apollo 13 thiết lập.

Việc phi hành đoàn trở về an toàn đã vượt qua thử thách cuối cùng quan trọng đối với tàu Orion do Lockheed Martin chế tạo, chứng minh nó có thể chịu được các lực cực lớn khi quay trở lại khí quyển Trái Đất từ hành trình Mặt Trăng.

Phi hành đoàn Artemis II dừng lại vẫy tay sau cuộc trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump, diễn ra sau cú bay lướt qua Mặt Trăng lịch sử vào ngày bay thứ 6. Ảnh: NASA

Sau khi kết thúc hành trình, các phi hành gia Artemis II được đưa lên các trực thăng tới tàu USS John P. Murtha của Hải quân Mỹ. Sau đó, các phi hành gia đã được tiến hành các kiểm tra y tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng tới NASA và “phi hành đoàn vô cùng tài năng” của sứ mệnh Artemis II.

“Toàn bộ chuyến đi thật ngoạn mục, việc hạ cánh hoàn hảo và với tư cách Tổng thống Mỹ, tôi không thể tự hào hơn! Tôi mong sớm được gặp tất cả các bạn tại Nhà Trắng” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Chúng ta sẽ làm lại điều này và bước tiếp theo là Sao Hỏa!” - theo ông Trump.