Văn phòng Tổng thống Lebanon ra tuyên bố về việc tới Mỹ đàm phán với Israel 11/04/2026 10:25

(PLO)- Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Israel, trong khi Hezbollah kêu gọi chính phủ Lebanon ngừng nhượng bộ Israel.

Ngày 10-4, Văn phòng Tổng thống Lebanon xác nhận đại diện Lebanon sẽ gặp phía Israel tại thủ đô Washington DC của Mỹ vào tuần tới để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hezbollah và việc bắt đầu các cuộc đàm phán giữa hai nước láng giềng, theo hãng tin AFP.

Tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết trong ngày 10-4 đã diễn ra cuộc điện đàm giữa các đại sứ Lebanon và Israel tại Washington và đại sứ Mỹ tại Lebanon, người cũng đang ở Mỹ.

"Trong cuộc gọi, hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp đầu tiên vào thứ Ba tuần tới (ngày 14-4 theo giờ Mỹ) tại Bộ Ngoại giao để thảo luận về việc tuyên bố lệnh ngừng bắn và ngày bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ" – AFP dẫn tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Lebanon.

Hiện trường vụ không kích ngày 8-4 của Israel nhắm vào một khu phức hợp tôn giáo của người Shia ở thành phố ven biển Sidon phía nam Lebanon, chụp ngày 9-4. Ảnh: Mahmoud Zayyat/AFP

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Israel kể từ khi Hezbollah bắt đầu phóng tên lửa sang Israel từ ngày 2-3 để hậu thuẫn Iran, dẫn tới hàng loạt cuộc tấn công từ phía Israel sang Lebanon. Tổng thống Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế "thực hiện trách nhiệm của mình trong việc chấm dứt các hành động gây hấn lặp đi lặp lại của Israel".

Giới chức Lebanon cho biết các cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần kể từ khi chiến sự nổ ra giữa Mỹ và Israel với Iran dẫn tới việc Lebanon bị lôi kéo vào cuộc đã khiến hơn 1.950 người thiệt mạng ở Lebanon.

Ngày 8-4, một ngày sau khi có thỏa thuận ngừng bắn từ phía Mỹ và Iran, Israel vẫn tấn công quy mô lớn trên khắp Lebanon làm gần 360 người thiệt mạng và khoảng 1.200 người bị thương. Mỹ và Iran hiện bất đồng về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn có áp dụng cho cả Lebanon hay không.

Ngày 9-4 một quan chức chính phủ Lebanon nói với AFP rằng Lebanon muốn có lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào với Israel.

Hezbollah đã bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp giữa hai nước, thay vào đó kêu gọi quân đội Israel rút khỏi Lebanon. Ngày 10-4, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem đã kêu gọi chính phủ Lebanon ngừng nhượng bộ "miễn phí" cho Israel và tuyên bố rằng "cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục đến hơi thở cuối cùng".



Phần mình, Israel hôm 10-4 tuyên bố sẽ không thảo luận về lệnh ngừng bắn với Hezbollah khi tiến hành đàm phán với chính phủ Lebanon vào tuần tới tại Washington.

Đại sứ Israel – ông Yechiel Leiter, cho biết Israel "đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình chính thức" với chính phủ Lebanon, nhưng từ chối thảo luận về lệnh ngừng bắn với Hezbollah, cho rằng Hezbollah là trở ngại chính cho hòa bình giữa hai nước. Israel hiện không có quan hệ ngoại giao với Lebanon.

Trao đổi với AFP, ông David Wood - nhà phân tích cấp cao về Lebanon tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhận định rằng chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "rõ ràng đã đồng ý đàm phán với Lebanon vào thời điểm này dưới áp lực từ Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel".