Chiến sự Nga - Ukraine 11-4: Không kích dữ dội trước thềm ngừng bắn Lễ Phục sinh; Ông Zelensky nói Nga muốn giành Pokrovsk trước cuối tháng 4 11/04/2026 07:40

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Nga khó có khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn Phục sinh; Ông Zelensky nói Nga gia tăng quy mô lực lượng tại Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn căng thẳng trước thềm lệnh ngừng bắn Phục Sinh.

Ông Zelensky: Nga muốn giành Pokrovsk trước cuối tháng 4

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga muốn giành một số cứ điểm cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở miền đông tỉnh Donetsk, bao gồm Druzhkivka, Kostiantynivka và Pokrovsk, trước cuối tháng 4, tờ Kyiv Independent đưa tin ngày 10-4.

“Điều này là không thể, nhưng đây không phải lần đầu họ đặt ra thời hạn, và lần này họ lại tự đặt mục tiêu như vậy” - ông Zelensky nói trong một cuộc họp kín với báo chí ngày 8-4, cho biết tình báo Anh cũng đánh giá điều này là không khả thi.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông tin Nga đang gia tăng quy mô lực lượng tại Ukraine bằng cách điều thêm quân từ lực lượng dự bị chiến lược.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ông Zelensky cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với các chỉ huy quân sự cấp cao để tìm cách đối phó.

Cũng theo ông Zelensky, các “đối tác” không nêu tên đã đề nghị Ukraine không tấn công các nhà máy lọc dầu Nga nhưng không nêu rõ đó là quốc gia nào hay yêu cầu được truyền đạt bằng cách nào.

Tổng thống Ukraine nói rằng những đề nghị như vậy đã được đưa ra ở “nhiều cấp độ khác nhau”, từ chính trị đến lãnh đạo quân sự.

“Trong thời gian phong tỏa eo biển Hormuz, các đối tác của chúng tôi đã gửi nhiều thông điệp khác nhau tới các quốc gia có hành động có thể ảnh hưởng đến tình hình” - ông Zelensky nói.

“Một số được yêu cầu tăng sản lượng, số khác tăng năng lực trung chuyển, còn chúng tôi được đề nghị giảm các cuộc tấn công - tức là giảm các hành động đáp trả trước các đòn tấn công của Nga. Vì họ cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến giá năng lượng” - ông Zelensky nói thêm.

. Chính quyền các địa phương Ukraine đưa tin về 4 người thiệt mạng và 38 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga ngày 10-4.

Không quân Ukraine nói rằng Lực lượng Nga đã phóng 128 UAV vào Ukraine trong đêm, trong đó gần 85 chiếc là UAV kiểu Shahed. Ukraine đã bắn hạ 113 chiếc.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov đưa tin về 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha.

Tỉnh Zaporizhzhia ghi nhận 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong 24 giờ qua. Tại tỉnh Donetsk, 7 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin cho biết.

Tỉnh Kherson cũng báo cáo về 9 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga. Tại tỉnh Sumy, 5 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV của Nga trong ngày qua. Lực lượng Nga đã thực hiện hơn 90 cuộc tấn công vào 27 khu dân cư trên toàn tỉnh.

Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper nói rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Nga trong đêm đã làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng ở tỉnh này trong đêm thứ hai liên tiếp, đồng thời đánh trúng các cơ sở cảng, gây gián đoạn nguồn điện dù không có thương vong.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Moscow: Nga khó có khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn Phục sinh

Ngày 10-4, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói rằng Moscow khó có khả năng chấp thuận một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn với Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Sẽ khó có chuyện điều đó phù hợp với lợi ích của Nga, vì sẽ cho phép Ukraine tận dụng khoảng dừng dài hơn để tái tổ chức lực lượng, xây dựng công sự, tăng cường năng lực quân sự và phát động một đợt leo thang mới” - ông Miroshnik nói.

“Hiện tại, trong một ngày rưỡi, họ sẽ không đạt được gì cả. Nhưng ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện để mọi người có thể kỷ niệm ngày lễ Kitô giáo quan trọng nhất một cách bình thường” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Trước đó, ngày 9-4, Điện Kremlin thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này tạm dừng toàn bộ hoạt động tấn công Ukraine trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh Chính thống giáo.

Lệnh ngừng bắn dự kiến kéo dài từ 16 giờ (giờ Moscow) ngày 11-4 đến hết ngày 12-4.

Ngày qua, nghị sĩ Leonid Slutsky, chủ tịch ủy ban quốc tế của Duma Quốc gia (hạ viện Nga) nói rằng vụ tấn công tên lửa vào tỉnh Bryansk (Nga) ngày 10-4 có thể được xem là một nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm phá vỡ lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh sắp tới.

Trước đó, Tỉnh trưởng Bryansk - ông Alexander Bogomaz nói rằng quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune để tấn công tỉnh này và hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ tất cả. Tuy nhiên, mảnh vỡ rơi xuống đã làm bị thương một phụ nữ, phá hủy 4 ngôi nhà và làm hư hại 15 ngôi nhà.

“Tôi không loại trừ khả năng đây có thể là một hành động khiêu khích khác nhằm phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn chưa có hiệu lực. Nhưng Nga hoàn toàn sẵn sàng ngăn chặn những hành động khiêu khích như vậy và tất cả những âm mưu xấu xa nhằm lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn cho mục đích quân sự” - ông Slutsky nói.

Trên tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở Sumy và Donetsk trong 24 giờ qua.

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo bộ này, trong tuần từ ngày 4 đến 10-4, Nga đã thực hiện 5 cuộc tấn công chính xác vào các địa điểm quân sự của Ukraine, phá hủy một hệ thống phòng không tầm ngắn do Anh sản xuất và 4 hệ thống phóng rocket đa nòng Grad của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn và phá hủy 2.411 UAV và 54 quả bom thông minh của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ba Lan nói chặn máy bay trinh sát Il-20 trên Biển Baltic

Ngày 9-4, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết trên mạng xã hội X rằng tiêm kích F-16 của Ba Lan đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga trong lúc tuần tra trên biển Baltic.

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, máy bay Nga bay trong không phận quốc tế nhưng không nộp kế hoạch bay và tắt thiết bị phát tín hiệu nhận dạng.

“Những hành động khiêu khích của Liên bang Nga đang thử thách hệ thống phòng không của chúng tôi” - ông Kosiniak-Kamysz viết, khẳng định lực lượng Ba Lan luôn sẵn sàng “đáp trả ngay lập tức” mỗi ngày.

Warsaw cho biết lần đánh chặn trước đó của quân đội Ba Lan đối với một máy bay trinh sát Nga vào ngày 8-4.

Nga chưa bình luận về vụ việc.