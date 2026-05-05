Có tin Israel phối hợp Mỹ chuẩn bị tấn công Iran; Tehran cảnh báo đá ngầm ở eo biển Hormuz 05/05/2026 19:34

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Quan chức Iran nói về vụ tấn công tại cảng Fujairah của UAE; Israel và Hezbollah giao tranh tại miền nam Lebanon; Giá dầu giảm nhưng vẫn trên 100 USD/thùng.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ các bên nối lại giao tranh.

CNN: Israel đang phối hợp với Mỹ, chuẩn bị cho đợt tấn công mới vào Iran

Đài CNN ngày 5-5 dẫn nguồn tin Israel rằng Tel Aviv đang phối hợp với Mỹ khi căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho biết việc phối hợp này bao gồm chuẩn bị cho một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các chiến dịch ám sát có chủ đích đối với các quan chức cấp cao Iran.

Phần lớn các kế hoạch này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng triển khai ngay trước thời điểm Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn vào đầu tháng 4.

“Mục tiêu là tiến hành một chiến dịch ngắn nhằm gây sức ép buộc Iran phải nhượng bộ thêm trong đàm phán” - nguồn tin nói với CNN.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ hoạt động trên Biển Ả Rập. Ảnh: CENTCOM

Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh mọi quyết định nối lại xung đột cuối cùng phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump ngày càng thất vọng trước tình trạng bế tắc trong đàm phán và việc không thể mở lại eo biển Hormuz, nhưng cũng phát tín hiệu rằng ông không muốn tái khởi động một cuộc xung đột toàn diện với Iran.

Một quan chức Israel nói với CNN rằng Israel ngay từ đầu đã hoài nghi về triển vọng đàm phán giữa Iran và Mỹ, nhưng việc Iran được cho là nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa về phía Vùng Vịnh hôm 4-5 đã thúc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho khả năng leo thang xung đột.

Trong tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành tham vấn trong các diễn đàn an ninh, theo một nguồn tin Israel. Ông Netanyahu cũng chỉ đạo các bộ trưởng không bình luận công khai về Iran.

Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Liên quan các cuộc tấn công nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một quan chức cấp cao Iran ngày 5-5 nói rằng vụ cháy tại cảng Fujairah của UAE không phải là cuộc tấn công được Iran lên kế hoạch, mà do “hành động phiêu lưu của Mỹ”.

“Cộng hòa Hồi giáo không có bất kỳ kế hoạch từ trước nào nhằm tấn công các cơ sở dầu mỏ nói trên, và những gì xảy ra là kết quả của hành động phiêu lưu quân sự của Mỹ nhằm tạo hành lang cho việc vận chuyển tàu thuyền trái phép qua các tuyến đường thủy bị hạn chế tại eo biển Hormuz” - quan chức này nói với hãng tin IRIB.

“Quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này. Các quan chức Mỹ cần chấm dứt việc sử dụng vũ lực không phù hợp trong tiến trình ngoại giao và dừng các hành động phiêu lưu quân sự tại khu vực dầu mỏ nhạy cảm này, vốn ảnh hưởng đến nền kinh tế của các quốc gia trên toàn thế giới” - vị quan chức nói thêm.

Cảng Fujairah của UAE đã bị trúng không kích hôm 4-5, khiến 3 người bị thương. Bộ Quốc phòng UAE nói rằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Iran.

Cảng Fujairah của UAE bốc cháy sau khi trúng không kích ngày 4-5. Ảnh: MORNITOR X/X

Iran cảnh báo về tuyến hàng hải mới của Mỹ qua Hormuz

Trung tâm Thông tin hàng hải liên hợp (JMIC), một cơ quan liên minh đa quốc gia do Hải quân Mỹ dẫn dắt, đang khuyến cáo các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz di chuyển qua eo biển theo vùng biển của Oman.

Tuy nhiên, hãng tin Fars của Iran ngày 5-5 đưa tin hai tàu thương mại cố gắng sử dụng tuyến đường biển này hiện đang bị mắc kẹt.

“Vùng biển gần bờ Oman có địa hình đá ngầm, các tàu không thể rời đi hoặc quay lại từ khu vực này” - Fars dẫn một “nguồn tin am hiểu” giấu tên cho biết.

“Bờ phía nam của eo biển Hormuz gần hai đảo Musandam và al-Khail không có điều kiện địa lý để trở thành hành lang hàng hải, và việc tàu thuyền đi qua các khu vực phía nam nhiều đá ngầm và nước nông là rất rủi ro” - bản tin nêu rõ.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng Mỹ và các đồng minh đã “làm suy yếu” an ninh vận tải hàng hải và năng lượng tại eo biển Hormuz bằng cách vi phạm lệnh ngừng bắn và áp đặt phong tỏa.

“Một ‘cục diện mới’ tại eo biển Hormuz đang dần hình thành” - ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

“Chúng tôi hiểu rất rõ rằng việc duy trì hiện trạng là điều không thể chấp nhận đối với Mỹ; trong khi chúng tôi thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu” - theo ông Ghalibaf.

Trong diễn biến liên quan, Hàn Quốc cho biết đang theo dõi phát ngôn của ông Trump về việc đi lại qua Hormuz.

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc - bà Choi Soung-ah nói rằng “an toàn của các tuyến hàng hải quốc tế và quyền tự do hàng hải cần được bảo đảm theo luật pháp quốc tế”.

Bà Choi nói với hãng tin Reuters rằng Seoul “đang theo dõi phát ngôn của Tổng thống Trump liên quan vấn đề này”.

Những phát ngôn này được đưa ra sau vụ nổ trên một con tàu do Hàn Quốc vận hành tại eo biển Hormuz.

Ông Trump cáo buộc đây là một cuộc tấn công của Iran, trong khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nguyên nhân vụ cháy chỉ có thể được xác nhận sau khi con tàu được kéo về cảng. Chính phủ Hàn Quốc nói rằng họ đang xem xét thận trọng lập trường về việc tham gia sứ mệnh do Mỹ dẫn đầu tại eo biển Hormuz.

Israel và Hezbollah giao tranh tại miền nam Lebanon

Ngày 5-5, Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công qua lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực, theo kênh Al Jazeera.

Các cuộc không kích của Israel được ghi nhận tại hai thị trấn al-Mansouri và Qaaqaait al-Jisr ở miền nam Lebanon.

Trong khi đó, Hezbollah cho biết đã tấn công một xe tăng Israel bằng tên lửa dẫn đường tại thị trấn Biyyada.

Giá dầu giảm nhưng vẫn trên 100 USD/thùng

Giá dầu đã hạ nhiệt vào ngày 5-5 sau khi tăng mạnh một ngày trước đó do căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz.

Hợp đồng dầu Brent giảm hơn 1%, xuống còn 112 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm xuống dưới 104 USD/thùng.