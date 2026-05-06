Công an truy xét xuyên nghỉ lễ, bắt 'siêu trộm' phá két, cuỗm tài sản tiền tỉ ở nhiều địa phương 06/05/2026 17:40

(PLO)- Sau thời gian dài truy xét, xuyên dịp nghỉ lễ, công an Quảng Ninh bắt giữ “siêu trộm” đã thực hiện hàng loạt vụ phá két, cuỗm tài sản tiền tỉ ở nhiều địa phương.

Ngày 6-5, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi, trú tại xã Việt Khê, Hải Phòng), kẻ đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành.

Theo đó, vụ án bắt đầu từ ngày 21-1-2026, khi gia đình bà B.T.H. (53 tuổi, trú tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, trộm cắp 1,7 cây vàng và 5 triệu đồng tiền mặt.

Trong khi lực lượng Công an đang khẩn trương truy tìm nghi phạm thì tiếp tục xảy ra một vụ đột nhập táo tợn tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.

Kẻ này đã phá két sắt, lấy đi số tiền, vàng là tài sản tích góp của gia đình chị L.T.L. (26 tuổi, trú tại phường Móng Cái 3), với tổng giá trị khoảng 1,2 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Sáng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: CAQN

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, làm rõ kẻ gây án trong thời gian sớm nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phân tích quy luật di biến động, Ban chuyên án đã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Sáng, là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, từng nằm trong diện theo dõi của lực lượng công an nhiều địa phương do liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng bắt giữ Sáng, thu hồi tài sản cho nhân dân. Mặc dù thời điểm phá án trùng vào dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự vẫn tập trung toàn lực bám sát vụ án.

Lần theo dấu vết của Sáng qua nhiều tỉnh thành, đến đêm 29-4-2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi Sáng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ hơn 192 triệu đồng tiền mặt và khoảng 4,38 lượng vàng được xác định là tang vật của vụ án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Sáng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong 2 vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mở rộng đấu tranh, Sáng tiếp tục khai nhận thêm hành vi liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản khác.

Trong đó có 1 vụ trộm cắp xảy ra tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh ngày 3-10-2025, chiếm đoạt 4,6 cây vàng cùng 18 triệu đồng tiền mặt; cùng 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) trong năm 2025, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng tiền mặt, 19 chỉ vàng cùng nhiều tài sản khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sáng; đồng thời trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.