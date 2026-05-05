Đột nhập 4 nhà dân trong đêm, 'siêu trộm' bị công an vây bắt ở rừng 05/05/2026 16:23

(PLO)- Lợi dụng đêm khuya, người đàn ông ở Huế cạy cửa, đột nhập liên tiếp bốn căn nhà để trộm cắp tài sản rồi lẩn trốn.

Ngày 4-5, Công an phường Phong Phú cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Huế bắt giữ một nghi phạm chuyên thực hiện những vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Mai Đức Hạnh bị cơ quan công an bắt giữ sau khi cạy cửa bốn căn nhà để trộm tài sản.

Trước đó, đêm 1-5 rạng sáng 2-5, tại phường Phong Phú liên tiếp xảy ra bốn vụ trộm.

Lợi dụng đêm khuya, sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, kẻ gian đã trèo tường rào, cạy cửa, đột nhập vào nhà dân, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định nghi phạm là Mai Đức Hạnh (42 tuổi, ngụ phường Phong Quảng).

Đến 12 giờ 40 ngày 3-5, khi bị lực lượng công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền, nghi phạm đã có hành vi chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn.

Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế, bắt giữ Hạnh đưa về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào nhà dân thực hiện trót lọt bốn vụ trộm, chiếm đoạt một xe máy, ba điện thoại di động, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Theo cơ quan công an, Hạnh có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.