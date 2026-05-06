Chiến sự Nga-Ukraine 4-5: CH Chuvash xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp khi bị tên lửa Flamingo Ukraine tập kích; Nga đánh rát, gần 90 người Ukraine thiệt mạng và bị thương 06/05/2026 08:04

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Tên Flamingo của Ukraine tập kích sâu, Nga xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp; Nga ghi nhận UAV Ukraine quần thảo ở 20 địa phương.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Bị tên lửa Flamingo của Ukraine tập kích sâu, Nga xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Nga Volodymyr Zelensky cho biết các tên lửa Flamingo của Ukraine đã tấn công sâu nhằm vào nhiều mục tiêu của đối phương, trong đó có các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp - quốc phòng tại TP Cheboksary (CH Chuvash thuộc Nga) trong đêm 5-5.

Cơ sở này có tên chính thức là Viện nhà nước JSC VNIIR-Progress ở Cheboksary.

Ông Zelensky công bố video ghi lại cảnh phóng các tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, đồng thời khẳng định đây là loại vũ khí đã thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở nói trên, theo tờ Kyiv Independent.

Một đám cháy lớn được cho là bùng phát tại Viện JSC VNIIR-Progress ở TP Cheboksary (Nga) trong đêm 5-5. Ảnh: Exilenova_plus/ Telegram

“Các ‘Flamingo’ của Ukraine đã bay quãng đường hơn 1.500 km. Cơ sở sản xuất quân sự bị đánh trúng chuyên chế tạo hệ thống bảo vệ rơ-le, thiết bị tự động hóa và các thiết bị điện hạ áp. Nga cần chấm dứt chiến sự và chuyển sang đàm phán thực chất. Chúng tôi đã đưa ra đề xuất của mình” - ông Zelensky nói.

Hãng thông tấn TASS sau đó đưa tin vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Giới chức địa phương đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp. Thị trưởng Cheboksary - ông Stanislav Trofimov kêu gọi người dân hạn chế di chuyển và ở trong nhà nếu có thể. Chính quyền cũng lập nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp suất ăn nóng và hỗ trợ thiết yếu, đồng thời bố trí đội ngũ y tế, tâm lý và hành chính tại hiện trường.

Cơ quan giáo dục khu vực thông báo học sinh, sinh viên chuyển sang học trực tuyến sau vụ tấn công. Hoạt động giao thông công cộng tại Cheboksary bị đình chỉ vô thời hạn, các hoạt động ngoại khóa cũng bị hủy.

Người đứng đầu Cộng hòa Chuvash - ông Oleg Nikolayev cho biết Ukraine đã tiến hành đợt tấn công thứ hai nhằm vào thành phố này, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và theo dõi hướng dẫn từ cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương đang xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp.

Sau đó, vào sáng 5-5, quân đội Ukraine được cho là tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kirishi (còn gọi là KINEF), một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga nằm ở tỉnh Leningrad.

Tỉnh trưởng Leningrad - ông Alexander Drozdenko cho biết một cuộc tấn công đã xảy ra tại một khu công nghiệp ở Kirishi, gây hỏa hoạn. Đám cháy sau đó được khống chế và lực lượng cứu hỏa đang hoàn tất công tác dập tắt.

Sau đó, ông Drozdenko xác nhận nhà máy lọc dầu KINEF là mục tiêu chính, thêm rằng không có thương vong.

Theo Kyiv Independent, nhà máy lọc dầu Kirishi đã phải dừng hoạt động trong ngày 5-5 sau khi các cuộc tấn công của Ukraine làm hư hại 3 trong số 4 phân xưởng chưng cất dầu thô, 2 nguồn thạo tin chia sẻ với hãng tin Reuters.

Các nguồn tin cũng cho biết nhiều hạng mục phụ trợ bị đánh trúng, đồng thời nhấn mạnh mức độ thiệt hại khiến việc đánh giá thời gian sửa chữa trở nên khó khăn.

Nhà máy Kirishi là một trong ba cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất xử lý khoảng 20-21 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Cơ sở này cung cấp hơn 6% tổng sản lượng sản phẩm dầu tinh chế của Nga, bao gồm nhiều loại nhiên liệu phục vụ lực lượng vũ trang nước này.

Ukraine nói Nga dồn dập tập kích xuyên đêm, hơn 80 thương vong

Giới chức Ukraine ngày 5-5 cho biết các cuộc tập kích của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày qua đã khiến 15 dân thường thiệt mạng và ít nhất 72 người bị thương, theo Kyiv Independent.

Theo báo cáo của Lực lượng Không quân Ukraine, Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo Iskander cùng 164 UAV Shahed trong các cuộc tấn công xuyên đêm. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 149 UAV, nhưng chỉ đánh chặn được 1 tên lửa Iskander.

Đợt không kích mạnh nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Ukraine tại 2 tỉnh Poltava và Kharkiv, trong đó phía Moscow được cho là đã sử dụng chiến thuật "tấn công bồi" (tập kích lần 2 vào cùng một mục tiêu).

Lực lượng cứu hỏa dập tắt một vụ cháy tại tỉnh Dnipropetrovsk ngày 5-5. Ảnh: Telegram

Đòn tấn công này khiến 5 người chết và 37 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov.

Làn sóng tấn công xuyên đêm đã lan rộng ra phạm vi toàn quốc. Ông Vadym Filashkin, Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk (khu vực do Ukraine kiểm soát), báo cáo có 6 dân thường thiệt mạng và 14 người bị thương.

Tại tỉnh Zaporizhzhia lân cận, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov cho biết các cuộc tấn công của Nga trong ngày trước đó đã khiến 3 người chết và 11 người bị thương. Tỉnh Dnipropetrovsk giáp ranh không ghi nhận ca tử vong nào nhưng có 2 người bị thương trong đêm.

Tại tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin thông báo có 2 người dân thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tại tỉnh Sumy, quan chức Oleh Hryhorov báo cáo 1 người chết và 5 người bị thương trong đêm. Tỉnh Chernihiv cũng ghi nhận 3 người dân bị thương, song chính quyền không báo cáo ca tử vong nào.

Nga ghi nhận UAV Ukraine quần thảo ở 20 địa phương

Ngày 5-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 289 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực vào đầu ngày 5-5.

Sau đó, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng sáng 5-5 (giờ Moscow), thêm 49 UAV tiếp tục bị bắn hạ.

Theo thông báo, các UAV bị tiêu diệt tại hàng loạt địa phương như Bryansk, Belgorod, Voronezh, Kursk, Kaluga, Smolensk, Oryol, Tver, Tula, Ryazan, Pskov, Novgorod, Leningrad, Rostov, Volgograd, khu vực Moscow, bán đảo Crimea, Cộng hòa Tatarstan, Krasnodar và cả vùng biển Azov.

Giới chức các địa phương cũng xác nhận nhiều đợt đánh chặn riêng lẻ.

Chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết đòn tấn công của Ukraine đã khiến 5 người thiệt mạng.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một đòn tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác cao và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quốc phòng và hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine.

“Trong ngày qua, nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà chúng tôi gọi là khủng bố của Ukraine vào cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện đòn đánh kết hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất và trên không, cùng UAV tấn công, nhằm vào các mục tiêu thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nhiên liệu và năng lượng của Ukraine. Tất cả các mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng” - theo Bộ này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố số liệu mới nhất về tổn thất của Ukraine trên toàn tuyến giao tranh trong ngày qua, tuyên bố rằng Kiev đã thiệt hại khoảng 1.210 binh sĩ.