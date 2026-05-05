VIDEO: Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương, ông Tập lên tiếng 05/05/2026 12:44

(PLO)- Nổ nhà máy pháo hoa ở TP Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khiến 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

Ngày 4-5 xảy ra vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở TP Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khiến 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương, theo tờ South China Morning Post.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 chiều 4-5 (giờ địa phương) tại một xưởng của Công ty Sản xuất và Trình diễn Pháo hoa Huasheng.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói trắng dày đặc bốc cao từ hiện trường vụ nổ.

Video hiện trường vụ cháy nhà máy pháo hoa ở TP Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Nguồn: SCMP

Vụ nổ cũng làm vỡ cửa ra vào và cửa sổ của các ngôi nhà ở những ngôi làng lân cận. Người dân cho biết các tảng đá lớn đã bị hất văng ra ven đường do sức nổ.

Sau vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực tối đa để tìm kiếm những người vẫn chưa được xác định tung tích và cứu chữa người bị thương.

Ông Tập yêu cầu xử lý thỏa đáng hậu quả và nhanh chóng điều tra vụ tai nạn, nhấn mạnh những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Khu vực xung quanh nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng vẫn cháy âm ỉ vào ngày 5-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan ở các địa phương và các ngành phải rút ra “bài học sâu sắc” từ vụ tai nạn và tăng cường trách nhiệm đối với an toàn lao động.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng kêu gọi tăng cường an toàn lao động trong các ngành và lĩnh vực trọng điểm, đồng thời kiên quyết ngăn chặn xảy ra các tai nạn nghiêm trọng.

Cơ quan công an TP Lưu Dương cho biết đã tạm giữ các lãnh đạo cấp cao của công ty để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chính phủ Trung Quốc đã cử các chuyên gia đến chỉ đạo công tác cứu hộ, trong khi hơn 480 nhân viên cứu hộ đã được khẩn cấp điều động tới hiện trường để triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Bộ chỉ huy cứu hộ tại hiện trường đang sơ tán người dân sống trong phạm vi 3 km quanh nhà máy khi 2 kho chứa thuốc nổ đen của công ty vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Để ngăn ngừa sự cố tiếp diễn trong quá trình cứu hộ, lực lượng cứu hỏa đã sử dụng vòi rồng để phun nước làm ướt hoàn toàn hiện trường. Ba robot cứu hộ cũng đã được triển khai để tìm kiếm và cứu nạn.

Theo hình ảnh UAV do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng vào sáng 5-5, phần lớn các công trình xung quanh tâm vụ nổ gần như bị san phẳng. Khói trắng vẫn bốc lên ở hàng chục điểm, nhưng đám cháy đã được dập tắt thành công.

Lưu Dương là trung tâm sản xuất pháo hoa lớn, cung cấp khoảng 60% lượng pháo hoa tiêu thụ tại Trung Quốc và 70% lượng pháo hoa xuất khẩu.