VIDEO: Thổ Nhĩ Kỳ công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên, tầm bắn 6.000 km 06/05/2026 07:58

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên mang tên Yildirimhan, đánh dấu một bước tiến lớn về năng lực quốc phòng của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5-5 đã công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên mà các quan chức nước này cho biết sẽ nâng cao đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ankara, theo đài RT.

Tên lửa mang tên Yildirimhan được giới thiệu tại triển lãm công nghiệp quốc phòng SAHA 2026 ở TP Istanbul vào ngày 5-5, theo truyền thông địa phương.

Yildirimhan do nhà thầu quốc phòng ROKETSAN phát triển, có tầm bắn ước tính khoảng 6.000 km.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yildirimhan được giới thiệu tại ở triển lãm ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 5-5. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ - ông Yasar Guler mô tả Yildirimhan là tên lửa có tầm xa nhất từ trước đến nay của nước này và là thiết kế nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay siêu vượt âm.

Ông Guler cho biết ICBM này là một bước tiến lớn về năng lực quốc phòng, chủ yếu mang tính răn đe, nhưng sẽ được sử dụng để tấn công khi cần thiết.

Video Thổ Nhĩ Kỳ công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên. Nguồn: ANADOLU AGENCY

“Nếu phải dùng đến, chúng tôi sẽ hành động ngay, không chần chừ và đạt hiệu quả cao nhất” - ông Guler tuyên bố.

Vị bộ trưởng cho biết ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đã tăng mạnh năng lực sản xuất và các hệ thống quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh được hiệu quả “tại những khu vực xung đột khắc nghiệt nhất trên thế giới”.

Ông Guler cũng khẳng định các nền tảng do trong nước chế tạo, được phát triển theo tiêu chuẩn NATO với chi phí thấp hơn, đang tác động trực tiếp đến năng lực quân sự của các quân đội nước ngoài.

Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển từ một quốc gia chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu sang nước tự thiết kế, sản xuất và xuất khẩu các hệ thống của mình.

Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây đã nhanh chóng mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng, triển khai nhiều loại UAV, tên lửa hành trình và các hệ thống trên bộ trong các cuộc xung đột từ Syria, Iraq đến Libya và khu vực Nam Kavkaz.