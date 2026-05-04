Rộ tin tàu Hàn Quốc bị tấn công ở eo biển Hormuz, Seoul khẩn trương xác minh 04/05/2026 21:33

(PLO)- Giới chức Hàn Quốc cho biết đang xác minh thông tin một con tàu mang cờ của nước này nghi bị tấn công khi neo đậu tại eo biển Hormuz.

Giới chức chính phủ Hàn Quốc cho biết một tàu chở hàng mang cờ Hàn Quốc đang neo đậu tại eo biển Hormuz nghi ngờ chịu tác động từ một lực bên ngoài vào tối 5-4 (giờ Hàn Quốc).

Vụ việc không ghi nhận thương vong về người, theo tờ Korea Herald.

Theo giới chức trách, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút khi con tàu mang tên HMM Namu đang neo đậu ngoài gần khu vực cảng Umm Al Quwain (ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)).

Trên tàu có 24 thủy thủ, gồm 6 công dân Hàn Quốc và 18 người nước ngoài.

Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc dẫn thông tin từ một tàu lân cận, cho biết đã quan sát thấy một vụ nổ ở mạn trái buồng máy. Hiện tại, tàu đang ở trạng thái chờ và toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn.

Ảnh minh họa: ANADOLU

Bộ này cho biết thêm các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân thiệt hại, nhằm xác định đây là một vụ tấn công hay do tàu trúng thủy lôi trôi dạt.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang phối hợp xác minh thông tin chi tiết thông qua các kênh lãnh sự.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong đối với công dân Hàn Quốc” - một quan chức Bộ Ngoại giao thông tin, đồng thời cho biết chi tiết sẽ được công bố sau khi đánh giá toàn diện tình hình.

Các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Quốc phòng và lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc, đã được thông báo. Giới chức trách tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một tàu mang cờ Hàn Quốc bị mắc kẹt tại eo biển này, kể từ khi tuyến hàng hải huyết mạch bị phong tỏa trên thực tế vào cuối tháng 2.

Khoảng 2.000 tàu, trong đó có 26 tàu mang cờ Hàn Quốc, hiện vẫn kẹt lại tại eo biển.