Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Mở lối giai đoạn hợp tác chiến lược mới 04/05/2026 20:32

(PLO)- Các cuộc gặp tại New Delhi được dự báo sẽ phản ánh sự hội tụ giữa lợi ích chiến lược và thương mại của hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5.

Chuyến thăm được đánh giá là một dấu mốc ngoại giao quan trọng, kỳ vọng tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương, củng cố khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ và mở ra một chương hợp tác dài hạn, hướng tới tương lai giữa hai quốc gia.

Mở ra giai đoạn hợp tác mới

Theo chuyên trang chính sách và chính phủ Ấn Độ Sarkaritel.com, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ kế thừa những thành tựu trong một thập niên qua mà còn được kỳ vọng mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về ngoại giao mà còn có giá trị thực chất rõ nét. Việc tăng cường đồng thuận chính trị, mở rộng hợp tác trong các ngành mới và thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quỹ đạo quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thập niên tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ), tháng 9-2024. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo trang này, trong bối cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng trở thành tâm điểm chiến lược toàn cầu, vị thế địa kinh tế và tốc độ tăng trưởng năng động của Việt Nam, cùng với vai trò ngày càng gia tăng của Ấn Độ, đang khiến quan hệ song phương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hai nước có chung lợi ích trong việc duy trì trật tự khu vực hòa bình, ổn định dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu kinh tế thông qua đa dạng hóa chuỗi cung ứng và kết nối khu vực sâu rộng hơn.

Trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, vượt ra ngoài các lĩnh vực truyền thống để tập trung vào những ngành có tác động lớn, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới công nghệ và mang lại lợi ích chiến lược lâu dài cho cả hai bên.

Vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ không chỉ đánh dấu cột mốc 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện, mà còn được xem là sự kiện mang tính bước ngoặt, đặt nền móng cho một giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất và hướng tới tương lai giữa Việt Nam và Ấn Độ.

“Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, mà còn là sự tái khẳng định chiến lược rằng Việt Nam và Ấn Độ xem nhau là những đối tác thiết yếu trong việc duy trì ổn định hàng hải, tăng cường năng lực quốc phòng và xây dựng các liên kết kinh tế bền vững tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” - theo kênh ETV Bharat.

Thương mại - kinh tế: Trụ cột tăng trưởng mới

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế nổi lên như một trụ cột năng động nhất của quan hệ song phương.

Theo ETV Bharat, Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm sản xuất phát triển nhanh nhất châu Á. Với Ấn Độ, Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường ASEAN, đối tác chuỗi cung ứng điện tử và bán dẫn đáng tin cậy, đồng thời là điểm đến cho xuất khẩu dược phẩm, công nghệ thông tin và linh kiện ô tô.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 16,5 tỉ USD vào năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu giữa hai nền kinh tế, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng của Ấn Độ tại ASEAN.

Trong khi đó, hợp tác khoa học - công nghệ được dự báo sẽ trở thành trụ cột nổi bật trong giai đoạn tới. Với thế mạnh của Ấn Độ về công nghệ thông tin, nghiên cứu không gian, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo, kết hợp với mục tiêu của Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực công nghiệp, theo Sarkaritel.com.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được xem là cơ hội chiến lược để định hình các hướng hợp tác mới. Chuyến thăm được kỳ vọng phát đi tín hiệu chính trị mạnh mẽ, củng cố niềm tin chiến lược lâu dài, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế. Đây cũng có thể là bước khởi đầu cho các khuôn khổ hợp tác mới trong các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực kinh tế tương lai.

Hai nước cũng được đánh giá có tính bổ trợ cao. Việt Nam là trung tâm sản xuất và xuất khẩu đang lên trong chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với thị trường nội địa rộng lớn, năng lực công nghệ mạnh và tiềm năng dịch vụ chất lượng cao.

Sự bổ trợ này mở ra triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực tương lai như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo, dược phẩm, dịch vụ chất lượng cao, logistics, sản xuất thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp Ấn Độ đối với nền công nghiệp và thị trường xuất khẩu của Việt Nam, cùng với việc Việt Nam đẩy mạnh kết nối với nền kinh tế công nghệ của Ấn Độ, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho dòng vốn đầu tư hai chiều.

Trọng tâm kinh tế của chuyến thăm là các lĩnh vực ưu tiên gồm kinh tế số, công nghệ tài chính (fintech), y tế - dược phẩm, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, phát triển kỹ năng và kết nối vận tải biển trực tiếp.

Đối tác phát triển ổn định

Ấn Độ ngày càng khẳng định vai trò đối tác phát triển ổn định và đáng tin cậy của Việt Nam, với hợp tác trải rộng từ đào tạo, nâng cao năng lực đến các sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội, chẳng hạn như học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC).

Trong khuôn khổ hợp tác khu vực như ASEAN và cơ chế Hợp tác Mekong - Sông Hằng, Việt Nam và Ấn Độ triển khai nhiều chương trình đào tạo và các Dự án Tác động Nhanh (QIPs), góp phần cải thiện sinh kế và hạ tầng tại nhiều địa phương Việt Nam từ năm 2017.

Quan hệ đối tác phát triển cũng mở rộng sang các lĩnh vực như đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng năng lực quốc phòng và bảo tồn di sản. Một ví dụ tiêu biểu là dự án Ấn Độ hỗ trợ trùng tu Khu đền tháp Mỹ Sơn.