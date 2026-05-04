Washington bác tin Iran nã tên lửa vào tàu chiến Mỹ gần eo biển Hormuz 04/05/2026 19:04

Ngày 4-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ các tuyên bố từ truyền thông nhà nước Iran cho rằng một tàu Mỹ bị tên lửa Iran đánh trúng gần eo biển Hormuz, theo đài CNN.

“Không có tàu nào của Hải quân Mỹ bị trúng đòn”- CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X.

Trước đó, Iran cho biết đã buộc một tàu chiến Mỹ phải quay đầu khi tàu này tìm cách tiến vào eo biển Hormuz trong ngày 4-5, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin.

Tàu chiến Mỹ trên biển Ả Rập vào tháng 4. Ảnh: CENTCOM

“Sau cảnh báo cứng rắn và nhanh chóng từ hải quân, việc các tàu khu trục bị mô tả là của Mỹ và Israel tiến vào eo biển Hormuz đã bị ngăn chặn” - theo IRNA.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin hai tên lửa đã đánh trúng tàu chiến này gần cảng Jask ở cửa ngõ phía nam của eo biển - nơi hải quân Iran có căn cứ.

Trước đó cùng ngày, Iran đã cảnh báo lực lượng Mỹ không được tiến vào eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-5 nói rằng Mỹ sẽ dẫn đường đưa các tàu bị mắc kẹt ở eo biển ra ngoài.

Ông Trump không đưa ra nhiều chi tiết về kế hoạch hỗ trợ các tàu, nhưng cho biết: “Chúng tôi đã nói với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ dẫn đường để tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế này một cách an toàn, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục công việc kinh doanh”.

Đáp lại, Bộ chỉ huy thống nhất của Iran yêu cầu các tàu thương mại và tàu chở dầu không được di chuyển nếu không có sự phối hợp với quân đội Iran.

“Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định an ninh của eo biển Hormuz nằm trong tay chúng tôi và việc tàu thuyền đi lại an toàn cần phải được phối hợp với lực lượng vũ trang” - theo ông Ali Abdollahi, người đứng đầu Bộ chỉ huy thống nhất của Iran.

“Chúng tôi cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ mang tính gây hấn, sẽ bị tấn công nếu có ý định tiếp cận và tiến vào eo biển Hormuz” - ông Abdollahi nói thêm.