Ngoại trưởng Mỹ-Nga điện đàm, không lâu sau cuộc nói chuyện giữa hai lãnh đạo 06/05/2026 05:38

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trao đổi tình hình quốc tế, quan hệ song phương và lịch trình tiếp xúc, động thái diễn ra một tuần sau cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 5-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm được mô tả là “mang tính xây dựng”, đài RT dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo thông cáo, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga đã trao đổi quan điểm về “tình hình quốc tế hiện tại và quan hệ giữa Moscow và Washington”, đồng thời thảo luận lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương sắp tới.

Cuộc trao đổi được đánh giá là “mang tính xây dựng và theo tinh thần công việc”, phía Nga cho biết thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio điện đàm ngày 5-5. Ảnh: BNG NGA

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 2 ngoại trưởng đã điện đàm. Theo Bộ này, cuộc điện đàm tập trung thảo luận về Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Rubio - lần đầu tiên trong hơn 6 tháng - diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến tại Iran, nguy cơ leo thang trong khu vực, cũng như xung đột Ukraine.

Động thái này nằm trong nỗ lực nối lại các kênh tiếp xúc rộng hơn do ông Trump khởi xướng kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, sau nhiều năm quan hệ song phương đóng băng dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump cũng thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, 3 vòng đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev do Washington làm trung gian chưa đạt đột phá, và tiến trình đối thoại dường như đang rơi vào bế tắc trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran vẫn tiếp diễn.