Học giả Ấn Độ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa chiến lược 05/05/2026 17:00

(PLO)- GS Reena Marwa đánh giá rằng dư địa hợp tác của Việt Nam và Ấn Độ trải rộng trên các lĩnh vực từ ngoại giao, quốc phòng đến kinh tế, công nghệ,...

Trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ, tờ The Times of India có cuộc trao đổi với bà Reena Marwa – GS về Kinh doanh Quốc tế và Địa chính trị tại ĐH Delhi (Ấn Độ), chuyên gia về quan hệ Việt-Ấn để làm rõ ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ song phương.

Nhận định về ý nghĩa của chuyến thăm trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay, GS Marwa cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước. Theo bà, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ là một trong những điểm đến đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV khiến chuyến thăm càng mang tính chiến lược và quan trọng hơn.

Sáng 5-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7-5, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

GS Marwa nhắc lại rằng hai nước đang kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thiết lập trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Việt Nam vào tháng 9-2016.

“Trong 10 năm qua, hai bên đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng. Ấn Độ là đối tác rất đáng tin cậy của Việt Nam và ngược lại, hai nước có mức độ tin cậy chính trị rất sâu sắc, kéo dài trong thời gian dài” - bà Marwa nói với The Times of India.

Theo bà, hai nước đang hướng tới một giai đoạn phát triển mới với các cột mốc như năm 2027 (kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ) và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong bối cảnh địa chính trị biến động, vị GS đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của phối hợp chiến lược.

Ở cấp độ khu vực, GS Marwa khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt của Ấn Độ trong ASEAN, với sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải và tự do hàng hải. Bà cũng lưu ý hai nước có tầm nhìn chính sách đối ngoại tương đồng, đề cao tính độc lập và tự chủ, đồng thời coi hợp tác quốc phòng – an ninh là một trụ cột quan trọng.

Đề cập kết quả cụ thể của chuyến thăm, bà cho rằng nền tảng tin cậy chính trị cao sẽ giúp hai nước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Ấn Độ cũng hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.

“Để đạt được các mục tiêu này, hai nước cần tận dụng tính bổ trợ trong quan hệ. Ấn Độ có thể hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phát triển, đồng thời hai bên có thể làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác hiện có như ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, công nghệ và giao lưu nhân dân” - theo vị chuyên gia.

GS Reena Marwa. Ảnh: RESEARCH GATE

Liên quan khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, GS Marwa nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. “Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Ấn Độ, thậm chí trước cả khi Ấn Độ triển khai chính sách hướng Đông năm 2014” - bà Marwa nhấn mạnh.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc, bà cho rằng cơ hội hợp tác đang gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như hạ tầng cảng biển và chuỗi cung ứng. Việt Nam nổi lên như một trung tâm logistics và thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi Ấn Độ có thể học hỏi kinh nghiệm tích hợp chuỗi cung ứng từ Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực hàng hải được đánh giá là đặc biệt quan trọng, bao gồm bảo đảm an ninh hàng hải, tự do hàng hải, cứu trợ nhân đạo và phát triển kinh tế biển. Theo bà, hai nước cũng có thể phối hợp thúc đẩy việc tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và củng cố luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, hai nước cũng có thể hợp tác trong phát triển bền vững, hạ tầng, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việt Nam là trung tâm sản xuất xuất khẩu, còn Ấn Độ có thế mạnh về công nghệ và thị trường, bà nói thêm.

GS Marwa kết luận rằng với nền tảng niềm tin chính trị vững chắc, sự hội tụ lợi ích chiến lược và tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Ấn Độ trong giai đoạn tới, cả ở cấp độ song phương và trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.