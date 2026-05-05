Chiến sự Nga - Ukraine 5-5: Loạt tỉnh thành Ukraine hứng không kích, hơn trăm người thương vong; Nga cảnh báo người dân Kiev trước thềm ngừng bắn Ngày Chiến thắng 05/05/2026 07:46

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi hai bên gia tăng các cuộc không kích; Ukraine chịu thương vong lớn; Moscow bác vai trò trung gian hoà giải của EU.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng trước thềm lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga.

Ukraine thương vong lớn

Ngày 4-5, chính quyền các địa phương Ukraine đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine đã khiến 10 người thiệt mạng và 102 người bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 135 trong tổng số 155 UAV, bao gồm cả UAV tấn công kiểu Shahed, do Nga phóng trong đêm. Theo tuyên bố, phía Ukraine đã ghi nhận 14 đòn tấn công tại 10 địa điểm khác nhau.

Sáng 4-5, lực lượng Nga đã phóng tên lửa tấn công thị trấn Merefa thuộc tỉnh Kharkiv, khiến 7 người thiệt mạng và 30 người bị thương, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho biết.

Thị trấn Merefa (tỉnh Kharkiv) sau khi trúng không kích ngày 4-5. Ảnh: Cơ quan Hành chính Quân sự tỉnh Kharkiv / Telegram

Tỉnh Kherson ghi nhận 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục tấn công dân thường dọc bờ sông Dnipro bằng UAV, pháo binh và bom lượn hằng ngày. Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết nhiều tòa chung cư cao tầng đã bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Tương tự, Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Oleksandr Hanzha nói rằng có 1 người thiệt mạng và 27 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên toàn tỉnh Dnipropetrovsk, phần lớn đến từ một đợt tấn công vào thủ phủ Dnipro của khu vực.

Tại tỉnh Donetsk, 1 người thiệt mạng tại thị trấn Oleksiievo-Druzhkivka, nằm ngay phía bắc thành phố Kostiantynivka đang giao tranh ác liệt, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin cho biết. Ngoài ra, Donetsk cũng ghi nhận 4 người bị thương trong ngày.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, 11 người bị thương khi lực lượng Nga tấn công thủ phủ khu vực bằng UAV vào buổi tối, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Các tỉnh Sumy và Chernihiv cũng báo cáo về nhiều người bị thương do trúng không kích Nga.

Moscow chưa bình luận về các thông tin trên.

Thông tin về vụ tấn công xuất hiện trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày vào 8 và 9-5 nhằm kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo rằng Kiev sẽ ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6-5.

Nga ra cảnh báo với người dân sinh sống tại Kiev

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-5 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với những người đang sinh sống tại thủ đô Kiev (Ukraine) sau khi cho rằng Tổng thống Zelensky đe dọa phá hoại lễ Ngày Chiến thắng tại Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này nhấn mạnh rằng nếu Ukraine cố gắng thực hiện “các kế hoạch mang tính tội phạm” nhằm làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga, quân đội Nga sẽ tiến hành đòn tấn công nhắm vào khu vực trung tâm Kiev.

“Chúng tôi cảnh báo người dân Kiev và nhân viên các cơ quan ngoại giao nước ngoài về việc cần rời khỏi thành phố kịp thời” - tuyên bố nêu rõ.

Nga bác vai trò trung gian hoà giải của EU

Đại sứ lưu động của Nga - ông Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

Đại sứ lưu động của Nga - ông Rodion Miroshnik ngày 4-5 nói rằng Nga không coi Liên minh châu Âu (EU) là một bên trung gian tiềm năng trong các cuộc đàm phán về Ukraine, vì khối này đã trở thành một bên tham gia trực tiếp vào xung đột.

“Liên minh châu Âu đã nỗ lực rất nhiều để tránh bị xem là một bên trung lập dưới bất kỳ hình thức nào. Trong khi đó, đây lại là yêu cầu cốt lõi để tiến hành hoặc làm trung gian cho tiến trình đàm phán. Hiện nay, EU đã đảm nhận vai trò hỗ trợ tài chính và quân sự cho việc tiếp tục các hành động thù địch tại Ukraine. Vì vậy, trong trường hợp này, việc đặt ra câu hỏi rằng những bên tham gia trực tiếp, các nhà tài trợ và những lực lượng thúc đẩy quá trình này có thể đóng vai trò trung gian đối thoại là hoàn toàn phi logic” - ông Miroshnik nói với tờ Izvestia.

Ông Miroshnik cũng lưu ý rằng EU chưa từng đề xuất bất kỳ phương án giải quyết cụ thể nào, nhưng nếu về mặt lý thuyết, khối này công khai thể hiện một lập trường thống nhất, Moscow sẽ xem xét.

EU chưa bình luận về phát ngôn của nhà ngoại giao Nga.