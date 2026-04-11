Phái đoàn Mỹ đến Pakistan, chuẩn bị đàm phán với Iran 11/04/2026 13:40

(PLO)- Máy bay chở phái đoàn các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã hạ cánh xuống thủ đô Islamabad (Pakistan), chuẩn bị đàm phán với Iran.

Máy bay chở phái đoàn các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã hạ cánh xuống thủ đô Islamabad (Pakistan) vào sáng 11-4 (giờ địa phương), chuẩn bị đàm phán với Iran, hai nguồn tin Pakistan nói với hãng tin Reuters.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump dẫn đầu.

Theo tờ The New York Times, máy bay chở ông Vance hạ cánh vào khoảng 10 giờ 30 sáng (giờ địa phương) và được các quan chức Pakistan đón tiếp tại căn cứ không quân Nur Khan.

Phó Tổng thống Mỹ nhận một bó hoa từ một cậu bé trước khi bước trên thảm đỏ, xung quanh là đội danh dự.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được đón tiếp khi đến Pakistan vào ngày 11-4. Ảnh: Al Jazeera cung cấp

Các ông Witkoff và Kushner, những người đến Pakistan bằng các chuyến bay riêng, đã gặp ông Vance ở cuối thảm đỏ.

Một nguồn tin cấp cao của Pakistan đã hoan nghênh vai trò của ông Vance trong việc thúc đẩy Mỹ và Iran hướng tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến. Nguồn tin nói với đài CNN rằng Phó Tổng thống Mỹ giữ vai trò then chốt trong việc đưa các cuộc đàm phán sắp diễn ra tại Islamabad đi vào thực tế.

Nguồn tin am hiểu quá trình đàm phán nói rằng họ đánh giá sẽ cần vài ngày thương lượng để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cho biết các quan chức Pakistan hy vọng có thể thuyết phục ông Vance ở lại Islamabad lâu hơn nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu đó.

Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin cấp cao từ khu vực Vùng Vịnh nói với CNN rằng phía Iran có rất ít lòng tin vào đặc phái viên Witkoff, người đã dẫn dắt các vòng đàm phán trước đó với Tehran nhưng bị gián đoạn do các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Trước đó, đêm 10-4, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới Pakistan. Tháp tùng ông Ghalibaf có Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati cùng một số nghị sĩ.

Phái đoàn Iran tại Islamabad gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh, hãng thông tấn Tasnim đưa tin ngày 11-4.

“Xét đến tính chất phức tạp và mức độ nhạy cảm cao của các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, phái đoàn Iran không chỉ bao gồm các nhà đàm phán chính mà còn có các ủy ban kỹ thuật và chuyên gia để tiến hành các tham vấn cần thiết” - bản tin cho biết.