Ông Trump: Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại 11/04/2026 12:12

(PLO)- Ông Trump cho biết nhiệm vụ của phái đoàn Mỹ chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, và eo biển Hormuz sẽ “tự động được mở ra thôi”.

Ngày 11-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump có phát ngôn liên quan eo biển Hormuz – tuyến vận tải quan trọng của thế giới gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, theo đài CNN.

Phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước chuyến thăm tới Xưởng rượu vang Trump ở vùng Piedmont thuộc bang Virginia (Mỹ) nhằm gây quỹ, ông tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không.

“Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Và nếu không, chúng ta cũng sẽ có cách giải quyết dứt điểm bằng cách này hay cách khác” – CNN dẫn lời ông Trump.

Thống kê số lượng tàu rời khỏi vùng Vịnh trong thời gian xảy ra chiến sự. Dữ liệu tính đến 18 giờ 15 ngày 9-4. Biểu đồ: Julia Ingram / CBS News. Nguồn: MARINE TRAFFIC

Ông Trump nói về những nỗ lực nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại qua eo biển mà Iran đã phong tỏa trong bối cảnh phái đoàn Mỹ đang trên đường đến Pakistan để đàm phán với phía Iran.

Vị tổng thống Mỹ cho biết trọng tâm chính của ông trong một thỏa thuận với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này, nhiệm vụ của phái đoàn Mỹ chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Không có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% khả năng” - ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận có bao gồm cả vấn đề eo biển Hormuz hay không, ông Trump nói “nó sẽ tự động mở ra thôi” và tin rằng sẽ được mở “khá sớm”.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance đang bay tới Pakistan để đàm phán với Iran. Chiều 10-4, ông Trump nhắn ông Vance: "Tôi chúc ông ấy may mắn. Ông ấy đang đảm nhận một nhiệm vụ lớn”.