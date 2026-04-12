Chiến sự Nga - Ukraine 12-4: Hai bên cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh; Nga và Ukraine trao đổi 350 tù binh 12/04/2026 07:21

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng dù đang có lệnh ngừng bắn; Ukraine cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn 400 lần; Moscow báo cáo về các đợt không kích ở Kursk, Belgorod và Donetsk.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ nhân dịp lễ Phục sinh.

Ukraine: Nga vi phạm lệnh ngừng bắn 400 lần

Ngày 11-4, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine nói rằng Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh hơn 400 lần kể từ khi lệnh này có hiệu lực vào lúc 16 giờ 11-4 (giờ Moscow), theo tờ Kyiv Independent.

“Sau 16 giờ, đã ghi nhận 469 lần vi phạm lệnh ngừng bắn” - theo tuyên bố của bộ này.

Các hành vi vi phạm bị cáo buộc bao gồm 22 đợt tấn công, 153 đợt pháo kích, 19 vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát và 275 vụ tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 101 cuộc giao tranh cũng đã được ghi nhận dọc theo các tuyến đầu kể từ đầu ngày.

Tại các hướng Bắc Slobozhansk và Kursk, đã xảy ra 4 cuộc giao tranh với lực lượng Nga thực hiện 45 cuộc tấn công vào các vị trí đóng quân và khu dân cư của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 4 trong số các cuộc tấn công đó có sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt.

Tại hướng Nam Slobozhansk, quân đội Nga đã 5 lần tấn công các vị trí của Ukraine gần các khu dân cư Starytsia, Veterinarne, Prylipka và Vovchanski Khutory. Các cuộc giao tranh cũng được ghi nhận tại các khu vực Kupyansk, Lyman, Slavyansk và Kostyantynivka.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã thông báo với Nga về việc sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào từ phía Moscow sẽ bị đáp trả tương xứng.

Ông Zelensky nói rằng ông và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi đã thiết lập các giới hạn cho phản ứng của Ukraine đối với bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn tiềm tàng nào từ phía Nga.

“Quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho mọi diễn biến trên tiền tuyến” - ông Zelensky khẳng định.

“Tất cả chúng ta đều hiểu mình đang đối phó với ai. Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn và phản ứng nghiêm ngặt theo cách tương tự. Việc Nga không thực hiện các cuộc không kích, tấn công trên bộ và trên biển sẽ đồng nghĩa với việc không có phản hồi nào từ phía chúng tôi” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Theo ông Zelensky, lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh “có thể trở thành bước khởi đầu của một chuyển động thực sự hướng tới hòa bình”.

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Nga: Ukraine không kích Kursk, Belgorod và Donetsk trong thời gian ngừng bắn

Ở chiều ngược lại, Moscow cũng cáo buộc Kiev không tuân thủ lệnh ngừng bắn Phục sinh.

Giới chức hai tỉnh biên giới Nga nói rằng các UAV của Ukraine đã tấn công các mục tiêu tại tỉnh Kursk và tỉnh Belgorod, khiến 5 người bị thương.

Tỉnh trưởng Kursk - ông Alexander Khinshtein báo cáo rằng 1 UAV của Ukraine đã đâm vào một trạm xăng ở thị trấn Lgov, làm 3 người bị thương, trong đó có một trẻ em.

Ông Khinshtein cho biết cuộc tấn công diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh có hiệu lực.

Tại tỉnh Belgorod lân cận, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov nói rằng có người đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine. Viết trên Telegram, ông Gladkov cho biết một người đàn ông và một phụ nữ đã bị thương trong các vụ tấn công ở Shebekino và Grayvoron, hai thị trấn nhỏ nằm ngay sát biên giới.

Ông Gladkov cũng nói rằng lực lượng Ukraine đã pháo kích vào Shebekino, làm hư hại nhà dân và các tòa nhà khác.

Ngoài ra, hệ thống phòng không đã hoạt động tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát trong thời gian ngừng bắn, theo hãng thông tấn TASS.

Hoạt động của hệ thống phòng không có thể quan sát được trên bầu trời, đi kèm với tiếng nổ lớn. Một quan chức thuộc cơ quan tình trạng khẩn cấp trả lời TASS rằng Ukraine đã tấn công Donetsk bằng UAV.

Nga và Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc của đối phương.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh

Ngày 11-4, Nga và Ukraine đã trao đổi 350 tù binh chiến tranh, đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

“175 quân nhân Nga đã được đưa trở về từ vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát, đổi lại, 175 tù binh chiến tranh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được bàn giao” - theo thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga hiện đang ở Belarus để được hỗ trợ về tâm lý và y tế trước khi được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng.

Ukraine xác nhận thông tin trên. Tổng thống Zelensky cho biết những người trở về Ukraine bao gồm các binh sĩ bị bắt làm tù binh trong trận chiến tại Mariupol, cũng như những người bị bắt tại Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl ở tỉnh Kiev và tại nhiều khu vực khác nhau, bao gồm các tỉnh Donetsk, Kherson, Sumy, Zaporizhzhia và tỉnh Kursk của Nga.

Binh sĩ Ukraine trở về nước trong đợt trao đổi tù binh ngày 11-4. Ảnh: TELEGRAM

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov cho biết trong số những người được tự do có 25 sĩ quan Ukraine, mà việc trả tự do cho họ là “một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn”.

Kể từ khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine được nối lại vào tháng 5-2025, hai bên đã thường xuyên thực hiện các đợt trao đổi tù binh cũng như thi thể của các binh sĩ tử trận. Đợt trao đổi trước đó diễn ra vào ngày 3-4, khi hai bên hoán đổi 600 tù binh.

Cuộc trao đổi hôm 11-4 diễn ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn Phục sinh có hiệu lực.