Trưởng phái đoàn Iran nói về nguyên nhân đàm phán với Mỹ không đạt kết quả 12/04/2026 17:08

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng Mỹ đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán.

Ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan kết thúc, theo hãng thông tấn WANA.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, ông đã nhấn mạnh rằng “chúng tôi có thiện chí và quyết tâm cần thiết, nhưng do kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó, chúng tôi không tin tưởng phía đối phương”.

“Phía đối phương cuối cùng đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này” - ông Ghalibaf viết.

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, phái đoàn Iran, được gọi là “Minab 168”, đã đưa ra các sáng kiến mang tính định hướng tương lai, nhưng phía Mỹ cuối cùng vẫn không giành được sự tin tưởng của phái đoàn.

“Người Mỹ đã hiểu logic và nguyên tắc của chúng tôi, và giờ là lúc họ phải quyết định liệu họ có thể giành được lòng tin của chúng tôi hay không” - ông Ghalibaf nói thêm.

Ông Ghalibaf lưu ý rằng ngoại giao là “một phương thức khác song hành với đấu tranh quân sự nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân Iran, và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực củng cố những thành quả của 40 ngày phòng vệ quốc gia của người Iran”.

“Tôi cũng cảm ơn những nỗ lực của đất nước bạn bè và anh em Pakistan trong việc tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán này, và tôi gửi lời chào tới người dân Pakistan” - theo Chủ tịch Quốc hội Iran.

Ông Ghalibaf cũng cảm ơn sự ủng hộ của người dân và những nỗ lực của đội ngũ đàm phán trong 21 giờ làm việc căng thẳng, đồng thời tái khẳng định cam kết của Iran trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc trước đó cùng ngày, sau 21 giờ thảo luận, nhưng không thể thống nhất một thỏa thuận.

Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, trưởng phái đoàn Mỹ - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không có thỏa thuận hòa bình sau khi phía Iran từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ về việc không phát triển vũ khí hạt nhân.