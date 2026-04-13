Tasnim: Ông Trump sẽ mất eo biển Bab al-Mandab nếu hành động ở eo biển Hormuz 13/04/2026 17:30

(PLO)- Sau tuyên bố từ ông Trump sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, có cảnh báo từ phía Iran rằng ông nên lo sợ mất eo biển Bab al-Mandab - một trong những “điểm nghẽn” hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, tuyến trung chuyển chủ chốt đối với dầu mỏ và khí tự nhiên từ Vịnh Ba Tư tới châu Âu và châu Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mất eo biển Bab al-Mandab nếu ông có bất kỳ hành động nào chống lại Iran ở eo biển Hormuz, hãng thông tấn Tasnim ngày 13-4 dẫn lời một nguồn tin thân cận về vấn đề này.

Trao đổi với Tasnim về những phát ngôn gần đây của Trump liên quan việc phong tỏa hải quân Iran và hạn chế giao thông đường thủy qua eo biển Hormuz, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết:

“Những lời đe dọa kiểu này của ông Trump không còn hiệu quả và đáng tin cậy nữa…Những lập trường như vậy sẽ không cải thiện quá trình giải quyết vấn đề và ông Trump nên lo sợ mất eo biển Bab al-Mandab vì những lời đe dọa này” – Tasnim dẫn lời nguồn tin.

Eo biển Bab al-Mandab. Ảnh: TASNIM

Nguồn tin của Tasnim nhấn mạnh rằng những phát ngôn kiểu vậy của ông Trump sẽ gây ra những thách thức tốn kém hơn cho việc vận chuyển năng lượng và thương mại toàn cầu trong khu vực.

Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), eo biển Bab el-Mandeb là một trong những “điểm nghẽn” hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, đóng vai trò tuyến trung chuyển chủ chốt đối với dầu mỏ và khí tự nhiên từ Vịnh Ba Tư tới châu Âu và châu Á.

Tasnim ngày 26-3 dẫn nguồn tin rằng nhóm vũ trang Houthis (Yemen) đã sẵn sàng kiểm soát eo biển chiến lược Bab al-Mandab như một phần trong các biện pháp của “trục kháng chiến” Iran nhằm gia tăng sức ép lên Mỹ và Israel.

Về eo biển Hormuz, Tasnim đưa tin rằng Iran hiện vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển chiến lược này, nơi từng chiếm 20% lượng dầu vận chuyển toàn cầu trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nổ ra.

Trước đó, ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã chỉ trích lời đe dọa phong tỏa hải quân chống lại Iran của Tổng thống Trump, cho rằng những hành động như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến việc đẩy giá xăng dầu lên cao.

Cùng ngày 12-4, Tư lệnh Hải quân Iran - Chuẩn đô đốc Shahram Irani nhấn mạnh lực lượng mình đang giám sát mọi hoạt động của Mỹ trong khu vực, mô tả những lời đe dọa của tổng thống Mỹ về việc phong tỏa hải quân chống lại Iran là vô lý, “rất nực cười và lố bịch”.

Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Chuẩn tướng Esmaeil Qaani tuyên bố rằng Mỹ và Israel sẽ phải rời khỏi khu vực mà không đạt được bất kỳ thành tựu nào.

"Mặt trận kháng chiến liên hợp có sự hiện diện mạnh mẽ và hiệu quả trên khắp khu vực và đang chờ đợi những kẻ thù của nhân loại" – Tasnim dẫn tuyên bố của Chuẩn tướng Esmaeil Qaani.

Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Chuẩn tướng Esmaeil Qaani. Ảnh: TASNIM

Ông Qaani cảnh báo Mỹ và Israel nên nhớ lại việc đã “bỏ chạy khỏi Yemen, Bab-el-Mandeb và Biển Đỏ như thế nào”, và "giờ đây, họ cũng sẽ rời khỏi khu vực mà không đạt được bất kỳ thành tựu nào".

Các tuyên bố từ phía Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 12-4 tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ "ngay lập tức" bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hoạt động phong tỏa của Hải quân Mỹ chỉ nhắm vào các tàu thuyền ra vào các cảng biển của Iran và vùng biển Iran ở eo biển Hormuz. Các tàu quốc tế không đi đến hoặc đi từ Iran sẽ được tự do lưu thông qua eo biển. Lệnh phong tỏa theo lời ông Trump sẽ có hiệu lực từ 10 giờ 13-4 theo giờ miền Đông Mỹ.