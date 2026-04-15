Bộ Tư lệnh Trung tâm ra tuyên bố về ngày đầu phong tỏa Eo biển Hormuz và sức mạnh Hải quân Mỹ 15/04/2026 05:34

(PLO)- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng trong ngày đầu tiên thực thi lệnh phong tỏa ở Eo biển Hormuz - hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ, phi công và hơn chục tàu chiến - không có tàu nào đi qua được tuyến đường thuỷ quan trọng này.

Ngày 14-4 trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định “không có tàu nào vượt qua được” vòng phong tỏa của Mỹ tại Eo biển Hormuz trong 24 giờ đầu tiên thực thi lệnh phong tỏa, theo tờ The Hill.



CENTCOM - đơn vị quân sự giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông - cho biết 6 tàu thương mại “đã tuân thủ chỉ thị của lực lượng Mỹ quay đầu để vào lại một cảng của Iran trên Vịnh Oman”.

Theo lệnh phong tỏa của Tổng thống Mỹ Donald Trump - bắt đầu từ ngày 13-4 và có sự tham gia của hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ, phi công và hơn chục tàu chiến, quân đội Mỹ nói họ đang chặn các tàu ra vào các cảng của Iran và ngăn chặn các tàu đã trả phí cho Tehran.

Quân đội Mỹ đang cố gắng chặn các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran nhằm gây áp lực kinh tế lên Tehran. Việc phong tỏa đã tạo ra sự bất ổn lớn hơn nữa cho các công ty vận tải biển, các công ty dầu mỏ và các công ty bảo hiểm rủi ro chiến tranh.

Theo các nguồn tin trong ngành, lưu lượng giao thông hiện chỉ còn một phần nhỏ so với hơn 130 lượt tàu qua lại mỗi ngày trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28-2.

Tuy nhiên, trái với tuyên bố của Mỹ, hãng tin Reuters đưa tin rằng trong ngày đầu tiên, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu cập cảng Iran hầu như không ảnh hưởng đến giao thông qua Eo biển Hormuz, với ít nhất 8 tàu, bao gồm 3 tàu chở dầu có liên hệ với Iran, đã đi qua tuyến đường thủy này.

Theo dữ liệu của LSEG ngày 14-4, tàu dầu tầm trung Peace Gulf mang cờ Panama đang hướng đến cảng Hamriyah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo dữ liệu của Kpler, tàu này thường vận chuyển naphtha (một nguyên liệu hóa dầu) của Iran đến các cảng khác ở Trung Đông không thuộc Iran để xuất khẩu sang châu Á.

Trước đó, 2 tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt đã đi qua eo biển này. Tàu chở dầu Murlikishan đang hướng đến Iraq để bốc dỡ dầu nhiên liệu vào ngày 16-4, theo dữ liệu của Kpler. Con tàu, trước đây có tên là MKA, đã vận chuyển dầu của Nga và Iran.

Một tàu chở dầu khác bị trừng phạt là Rich Starry. Con tàu là tàu đầu tiên đi qua eo biển kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu, theo dữ liệu từ LSEG và Kpler. Rich Starry là một tàu chở dầu tầm trung chở khoảng 250.000 thùng methanol. Con tàu đã bốc dỡ hàng hóa tại cảng cuối cùng Hamriyah của UAE.

Ngoài ra, 5 tàu đã đi qua Eo biển Hormuz kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu. Chúng bao gồm 2 tàu chở hóa chất và khí đốt, 2 tàu chở hàng rời và tàu chở hàng Ocean Energy đã cập cảng Bandar Abbas của Iran.

Khi được tờ The Hill hỏi về thông tin khác biệt trên, Lầu Năm Góc đã chuyển các câu hỏi cho CENTCOM. CENTCOM cho biết hiện tại họ không có thêm thông tin nào khác ngoài bài đăng trên X.

Một công văn của quân đội Mỹ gửi cho các thủy thủ và được Reuters xem được cho biết các chuyến hàng nhân đạo sẽ được miễn trừ khỏi lệnh phong tỏa tại Eo biển Hormuz.