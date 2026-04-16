Chiến sự Trung Đông ngày 48: Thống chế Pakistan đến Iran; Israel sẵn sàng kịch bản tái chiến với Iran; Mỹ trừng phạt Tehran 16/04/2026 07:12

(PLO)- Thượng viện Mỹ bác nghị quyết ngăn chiến dịch của ông Trump tại Iran; Mỹ công bố thêm lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ Iran, cảnh báo trừng phạt thêm bên mua dầu Tehran; Ông Netanyahu nói sẵn sàng cho khả năng xung đột với Iran tái bùng phát.

Tình hình chiến sự Trung Đông có thêm nhiều thông tin quan trọng.

Mỹ công bố thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15-4 thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền mà Washington cho là có liên quan hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên của Iran, theo đài CNN.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thực thể này nằm trong mạng lưới do nhân vật tên Mohammed Hossein Shamkhani điều hành. Người này là con trai của một cựu cố vấn chính trị cấp cao từng phục vụ cho cố lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei.

Danh sách trừng phạt bao gồm 9 tàu, gồm tàu chở dầu và tàu vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cùng một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AL DRAGO/BLOOMBERG

Động thái được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với toàn bộ dầu mỏ Iran, sau khi từng cấp cho Tehran giấy phép tạm thời trong 1 tháng để bán lượng dầu đang tồn trữ trên các tàu chở dầu ngoài khơi.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp mạnh hơn, bao gồm “trừng phạt thứ cấp” đối với những quốc gia mua dầu của Iran.

Đây không phải lần đầu chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm vào đế chế vận tải biển của ông Shamkhani. Hồi tháng 7, Washington từng công bố gói trừng phạt quy mô lớn hơn nhiều nhằm vào hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền trong mạng lưới này.

Nhà Trắng lên tiếng thông tin yêu cầu gia hạn ngừng bắn với Iran

Ngày 15-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy “lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận” với Iran, đồng thời cho biết Pakistan nhiều khả năng sẽ là địa điểm diễn ra vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa hai bên.

“Chưa có gì là chính thức cho đến khi quý vị nghe từ chúng tôi tại Nhà Trắng. Nhưng chúng tôi cảm thấy tích cực về triển vọng đạt được thỏa thuận” - bà Leavitt nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng tổ chức thêm một cuộc gặp.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ đã đề nghị gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, sau khi CNN đưa tin trước đó cùng ngày rằng Washington chưa chính thức đồng ý với việc này.

“Tôi thấy có một số tin tức, một lần nữa là thông tin sai lệch, cho rằng chúng tôi đã chính thức yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn. Điều đó không đúng. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tích cực tham gia các cuộc đàm phán” - bà Leavitt khẳng định.

Dù vậy, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, phương án gia hạn vẫn đang được cân nhắc, song chính quyền ông Trump muốn nhanh chóng hoàn tất một thỏa thuận trong thời gian sớm nhất, CNN đưa tin.

Iran đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong đàm phán với Mỹ

Hãng thông tấn Tasnim ngày 15-4 đưa tin rằng Tehran sẽ tiến hành đánh giá chính thức để quyết định có tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ hay không.

Tasnim dẫn lời một nguồn thạo tin (đề nghị không tiết lộ danh tính) nói rằng mọi tiến triển tiếp theo phụ thuộc vào hành động của Mỹ.

Nguồn tin nhấn mạnh Washington cần tuân thủ một “khuôn khổ hợp lý” cho các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo không được cản trở tiến trình ngoại giao bằng những yêu cầu quá mức hoặc vi phạm các cam kết đã đưa ra khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.

Trước đó, phái đoàn Pakistan do Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir dẫn đầu đã đến Tehran ngày 15-4 để gặp phía Iran, theo hãng tin Al Jazeera. Đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đã gửi lời cảm ơn Pakistan vì vai trò trung gian hòa giải.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi (phải) đón Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir tại sân bay ở Tehran ngày 15-4. Ảnh: TELEGRAM

Ông Araghchi cho biết đã bày tỏ “lòng biết ơn đối với sự đón tiếp trọng thị của Pakistan trong việc tổ chức đối thoại”, đồng thời nhấn mạnh điều này “phản ánh mối quan hệ song phương sâu sắc và tốt đẹp giữa hai nước”.

“Cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực vẫn luôn mạnh mẽ, và là mục tiêu chung của cả hai bên” - ông Araghchi viết.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết ngăn chiến dịch của ông Trump tại Iran

Đa số Thượng viện Mỹ ngày 15-4 đã ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump nhằm vào Iran, sau khi bỏ phiếu bác đề xuất của phe Dân chủ (vốn yêu cầu chấm dứt xung đột cho đến khi Quốc hội chính thức cho phép), theo CNN.

Kết quả bỏ phiếu 52-47 cho thấy đảng Cộng hòa tiếp tục hậu thuẫn mạnh mẽ chính sách quân sự của ông Trump, trong bối cảnh đã hơn 6 tuần kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Đây là lần thứ tư phe Dân chủ tìm cách thúc đẩy Thượng viện hạn chế quyền phát động chiến tranh của tổng thống kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, nhưng đều không thành công vì vấp phải sự phản đối của gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa.

Theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều đời tổng thống Mỹ cho rằng họ vẫn có thể tự triển khai các chiến dịch quân sự trong thời gian ngắn hoặc khi nước Mỹ đối mặt với mối đe dọa khẩn cấp.

Ông Netanyahu nói sẵn sàng cho khả năng xung đột với Iran tái bùng phát

Ngày 15-4, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho khả năng giao tranh với Iran có thể bùng phát trở lại, theo tờ The Times of Israel.

Ông Netanyahu cho biết các đồng minh Mỹ đang thường xuyên cập nhật cho Israel về các cuộc tiếp xúc giữa Washington với Tehran.

“Mục tiêu của chúng tôi và Mỹ rất nhất quán. Chúng tôi muốn vật liệu uranium đã làm giàu của Iran bị loại bỏ, muốn chấm dứt năng lực làm giàu uranium của nước này trong lãnh thổ Iran, và tất nhiên muốn các tuyến hàng hải chiến lược được mở lại” - ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: X

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel cho rằng còn quá sớm để dự đoán cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc ra sao hoặc diễn biến thế nào.

“Trước khả năng chiến tranh có thể tái diễn, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản” - ông nhấn mạnh.

Liên quan Lebanon, ông Netanyahu cho biết Israel đang tiến hành đàm phán song song với Beirut trong khi vẫn tiếp tục giao tranh với Hezbollah.

“Chúng tôi đang đàm phán với Lebanon vì Israel đang ở thế rất mạnh, và nhiều quốc gia đang tìm đến chúng tôi, không chỉ riêng Lebanon” - ông nói.

Theo ông Netanyahu, hai mục tiêu chính của các cuộc đàm phán là đẩy Hezbollah ra xa khu vực biên giới và hướng tới một nền hòa bình bền vững, “một nền hòa bình được xây dựng bằng sức mạnh”.

Thủ tướng Israel cũng cho biết quân đội nước này vẫn đang tiếp tục không kích Hezbollah, với trọng tâm hiện nay là phá hủy một “thành trì lớn” của lực lượng này tại khu vực Bint Jbeil ở miền nam Lebanon.

Ông Netanyahu nói đã chỉ thị cho quân đội Israel tiếp tục củng cố vùng đệm an ninh và mở rộng khu vực này về phía đông, hướng tới sườn núi Hermon, nhằm hỗ trợ cộng đồng người Druze tại khu vực.