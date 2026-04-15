Chiến sự Trung Đông: Tin mới về thỏa thuận ngừng bắn; Israel tăng không kích Lebanon; Anh ‘không nhượng bộ’ trước sức ép từ ông Trump 15/04/2026 21:40

(PLO)- CNN đưa tin Mỹ chưa đồng ý gia hạn ngừng bắn với Iran; Lebanon nộp đơn khiếu nại lên LHQ sau cuộc không kích của Israel; UAE và Iran đối thoại cấp cao lần đầu kể từ khi xung đột bùng phát.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến mới trong bối cảnh chưa rõ tương lai của thỏa thuận ngừng bắn hiện tại giữa Mỹ và Iran.

CNN: Mỹ chưa đồng ý gia hạn ngừng bắn với Iran

Ngày 15-4, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với đài CNN rằng Mỹ chưa chính thức đồng ý gia hạn thoả thuận ngừng bắn với Iran, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Washington và Tehran về nguyên tắc đã nhất trí gia hạn để có thêm thời gian đàm phán.

“Mỹ chưa chính thức đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Hai bên vẫn đang tiếp tục trao đổi nhằm đạt được một thỏa thuận” - theo vị quan chức.

Phái đoàn đàm phán Mỹ rời Pakistan ngày 12-4. Ảnh: AFP

Các nguồn thạo tin về cuộc đàm phán cho biết khả năng gia hạn vẫn đang được cân nhắc, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump mong muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận kết thúc chiến sự.

Mỹ và Iran đạt được thoả thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vào ngày 7-4 để mở đường cho các cuộc đàm phán tại Pakistan vào ngày 11 và 12-4. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không đem lại thỏa thuận.

Cũng trong ngày 15-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei nói rằng các cuộc đàm phán gần đây với Mỹ tại Pakistan bao gồm nội dung thảo luận về việc “chấm dứt hoàn toàn” chiến tranh và “bảo đảm các quyền của Iran”, theo hãng tin IRNA.

Người phát ngôn nói thêm rằng Iran vẫn tiếp tục trao đổi với Mỹ thông qua Pakistan sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần qua không đạt kết quả.

“Kể từ Chủ nhật [ngày 12-4], khi phái đoàn Iran trở về Tehran, hai bên đã trao đổi một số thông điệp thông qua Pakistan” - ông Baqaei nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

“Trong hôm nay, nhiều khả năng chúng tôi sẽ đón một phái đoàn Pakistan như sự tiếp nối các cuộc thảo luận tại Islamabad” - ông nói thêm.

Ông Baghaei cũng cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra cũng đã được đưa ra thảo luận.

Cùng ngày, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cho biết nước này không tìm kiếm chiến tranh mà hướng tới đối thoại, đồng thời nhấn mạnh mọi nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt ý chí hoặc buộc Iran phải đầu hàng sẽ thất bại, theo IRNA.

Israel tăng cường không kích Lebanon

Cuộc không kích của Israel nhằm vào một phương tiện ở thị trấn Jiye, phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 15-4. Ảnh: AFP

Quân đội Israel ngày 15-4 cho biết đã tấn công hơn 200 “cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah tại miền nam Lebanon” trong vòng 24 giờ qua, theo tờ The Times of Israel.

Các công trình quân sự, bệ phóng và “các phần tử khủng bố” nằm trong số những mục tiêu bị tấn công, theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn quân đội Israel - ông Avichay Adraee đã đưa ra “cảnh báo khẩn cấp” yêu cầu người dân miền nam Lebanon sơ tán.

“Các hoạt động khủng bố của Hezbollah đang buộc Lực lượng Phòng vệ phải có hành động mạnh mẽ chống lại họ tại khu vực này” - ông Adraee nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “Lực lượng Phòng vệ không có ý định gây hại cho người dân”.

Lebanon ngày 15-4 đã yêu cầu Đại diện thường trực của nước này tại Liên Hợp Quốc nộp một “đơn khiếu nại khẩn cấp” sau các cuộc không kích của Israel vào ngày 8-4 khiến hơn 300 người thiệt mạng trên khắp Lebanon, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Lebanon.

“Các cuộc tấn công này nhằm vào những khu dân cư đông đúc trong giờ cao điểm và không có cảnh báo trước, gây ra sự tàn phá trên diện rộng và hàng trăm thương vong, phần lớn là dân thường không có vũ khí” - theo tuyên bố.

Hôm 8-4, Israel đã tiến hành điều mà họ mô tả là cuộc tấn công phối hợp lớn nhất vào Lebanon kể từ xung đột bùng phát.

UAE và Iran đối thoại cấp cao lần đầu kể từ khi xung đột bùng phát

Ngày 15-4, Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan đã trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf trong cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Theo Hãng thông tấn nhà nước UAE WAM, trong cuộc điện đàm, các quan chức đã thảo luận về những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

UAE đã hứng chịu phần lớn các đòn đáp trả của Iran nhằm vào Mỹ và Israel, với nhiều tiểu vương quốc trở thành mục tiêu của hàng trăm tên lửa và UAV.

Bên cạnh các căn cứ của Mỹ, các khách sạn, trường đại học, doanh nghiệp và cơ sở năng lượng tại UAE cũng bị Iran đưa vào danh sách mục tiêu tấn công.

Cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE - ông Anwar Gargash cho biết hồi đầu tháng này rằng Abu Dhabi mong muốn một lệnh ngừng bắn giải quyết các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân, tên lửa và UAV của Iran, cùng với cam kết “không đối đầu quân sự” của Iran đối với khu vực.

Anh khẳng định “không nhượng bộ” trước sức ép từ ông Trump

Ngày 15-4, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định ông sẽ “không nhượng bộ” trước sức ép từ Tổng thống Trump, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo thay đổi các điều khoản của một thỏa thuận thương mại với Anh vì ông Starmer từ chối tham gia cuộc chiến với Iran, theo tờ Independent

Trả lời phỏng vấn của đài Sky News tối 14-4, ông Trump cho rằng các điều khoản của thỏa thuận thương mại Anh - Mỹ được ký kết năm ngoái “luôn có thể thay đổi”.

Đáp lại, ông Starmer nói với các nghị sĩ tại Hạ viện Anh: “Quan điểm của tôi về cuộc chiến với Iran đã rõ ràng ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chiến này”.

“Tôi sẽ không thay đổi lập trường. Tôi sẽ không nhượng bộ. Việc tham gia cuộc chiến này không phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không làm như vậy. Tôi biết rõ lập trường của mình” - thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Starmer.