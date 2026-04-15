Iran cảnh báo chặn Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và Biển Oman nếu Mỹ không bỏ phong tỏa eo biển Hormuz 15/04/2026 19:52

(PLO)- Quân đội Iran cảnh báo sẽ chặn hoạt động thương mại qua Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và Biển Oman nếu Mỹ không bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran ở eo biển Hormuz.

Ngày 15-4, quân đội Iran cảnh báo sẽ chặn hoạt động thương mại qua Biển Đỏ, cùng với Vịnh Ba Tư và Biển Oman nếu Mỹ không bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran ở eo biển Hormuz, theo kênh Al Jazeera.

Trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát sóng, Tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran nói rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa và “gây mất an ninh cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran” sẽ “mở đường” cho khả năng thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

“Lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào tiếp diễn tại Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ” - ông Abdollahi nói.

Ông Abdollahi bổ sung rằng Iran sẽ “hành động dứt khoát để bảo vệ chủ quyền quốc gia và các lợi ích của mình”.

Tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya. Ảnh: WANA

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13-4 sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran vào cuối tuần trước tại Pakistan không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi hàng hải vào ngày 14-4 cho thấy một số tàu rời các cảng Iran vẫn đã đi qua eo biển Hormuz dù có lệnh phong tỏa.

Vào ngày 15-4, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn các nguồn tin am hiểu (không nêu tên) cho biết hoạt động vận tải từ các cảng phía nam Iran vẫn tiếp diễn.

Hãng này cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua, các “tàu thương mại của Iran đã khởi hành đến nhiều điểm đến khác nhau trên thế giới”.