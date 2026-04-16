CENTCOM tuyên bố chặn tàu treo cờ Iran, 'chưa tàu nào phá được phong tỏa ở eo biển Hormuz'; Tehran cảnh báo gắt về ngừng bắn 16/04/2026 09:31

(PLO)- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố đã có 10 tàu bị buộc phải quay đầu trong đó có tàu treo cờ Iran và chưa có tàu nào phá được vòng phong tỏa ở eo biển Hormuz; Iran cảnh báo lệnh phong tỏa của Mỹ có thể phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một tàu hàng treo cờ Iran hôm 14-4 đã tìm cách né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ sau khi rời cảng Bandar Abbas, đi qua eo biển Hormuz và di chuyển dọc bờ biển Iran.

Tuy nhiên, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG 111) của Hải quân Mỹ đã chặn và buộc con tàu quay đầu trở lại Iran.

Theo phía Mỹ, đến nay đã có 10 tàu bị buộc phải quay đầu và chưa có tàu nào phá được vòng phong tỏa kể từ khi Washington bắt đầu triển khai phong tỏa hàng hải đối với Iran hôm 14-4.

Trong một bài đăng khác, CENTCOM cho biết các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tuần tra tại vịnh Oman.

Tình hình eo biển Hormuz sáng 16-4 (theo giờ VN). Ảnh: MARINE TRAFFIC

Theo CENTCOM, hàng nghìn binh sĩ Mỹ, trong đó có khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, đang tham gia thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) hiện đang tiến hành hoạt động không quân tại biển Ả Rập.

Các thủy thủ, lính thủy đánh bộ và binh sĩ không quân Mỹ vẫn đang được bố trí tại vị trí sẵn sàng, chuẩn bị hành động đối với bất kỳ tàu nào tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa.

Trong phản ứng mới nhất, giới chức Iran cảnh báo việc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz có thể khiến thỏa thuận ngừng bắn hiện nay sụp đổ trong lúc các bên đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao, theo hãng tin Al Jazeera.

Thiếu tướng Ali Abdollahi - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ngày 15-4 tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục “hành động bất hợp pháp” nhằm phong tỏa hàng hải và gây mất an ninh cho các tàu thương mại, tàu chở dầu của Iran thì đây sẽ bị xem là bước mở đầu cho việc phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Ông Abdollahi nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran sẽ không cho phép hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục diễn ra tại khu vực Vịnh Ba Tư, biển Oman và Biển Đỏ nếu tình hình leo thang.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày lưu ý rằng mục tiêu của bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai sẽ là chấm dứt hoàn toàn chiến sự, bảo đảm quyền lợi của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Ông Baghaei tái khẳng định Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, song nhấn mạnh Tehran có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sự dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Theo ông Baghaei, mức độ và loại hình làm giàu uranium có thể được đưa ra đàm phán.

Liên quan diễn biến tại eo biển Hormuz, phía Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì một hội nghị về điều phối giao thông hàng hải tại khu vực này sau khi chiến sự kết thúc.

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, hội nghị mang tên “Sáng kiến Hàng hải tại eo biển Hormuz” sẽ diễn ra ngày 17-4 tại Điện Élysée.

Sự kiện nhằm tập hợp các đồng minh không tham chiến để thảo luận về phương án quản lý hoạt động hàng hải sau chiến tranh, trong đó có khả năng triển khai một phái bộ đa quốc gia mang tính phòng thủ khi điều kiện an ninh cho phép.

Phía Pháp nhấn mạnh tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là ưu tiên cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột hiện nay có thể gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu, đài NPR đưa tin.