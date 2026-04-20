Hải quân Mỹ nổ súng và bắt giữ một tàu treo cờ Iran, quân đội Tehran tuyên bố đáp trả 20/04/2026 05:23

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance của Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ Iran.

Ngày 19-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ Iran sau khi nó cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ ở Vịnh Oman, theo đài CNN.

“Hôm nay, một tàu chở hàng mang cờ Iran tên là Touska, dài hơn 274 m và nặng gần bằng một tàu sân bay, đã cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân của chúng tôi, và điều đó đã không suôn sẻ với họ” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance của Hải quân Mỹ. Ảnh: Mass Communication Specialist 2nd Class Jordan Steis

“Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance của Hải quân Mỹ đã chặn Touska ở Vịnh Oman và cảnh báo họ dừng lại. Thủy thủ đoàn Iran từ chối tuân lệnh, vì vậy tàu hải quân của chúng tôi đã chặn đứng họ ngay lập tức bằng cách bắn thủng buồng máy. Hiện tại, Thủy quân lục chiến Mỹ đang giữ con tàu” - ông Trump thông tin thêm.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đã xác nhận tàu khu trục của Mỹ đã bắn “nhiều phát đạn” vào một tàu mang cờ Iran đang cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Washington.

Video cho thấy tàu khu trục USS Spruance của Mỹ bắn vào tàu chở hàng Touska mang cờ Iran ở Vịnh Oman vào ngày 19-4. Nguồn: US CENTCOM

CENTCOM cho biết tàu USS Spruance đã chặn tàu “Touska” mang cờ Iran khi nó đang di chuyển về phía một cảng của Iran, vi phạm lệnh phong tỏa.

“Sau khi thủy thủ đoàn của Touska không tuân thủ các cảnh báo liên tục trong suốt 6 giờ, Spruance đã yêu cầu thuỷ thủ trên tàu này sơ tán khỏi buồng máy” - CENTCOM cho biết.

Sau đó, tàu Spruance đã “vô hiệu hóa hệ thống đẩy của Touska” bằng cách bắn nhiều phát đạn vào buồng máy, CENTCOM nói thêm.

Ngay sau đó, quân đội Iran cảnh báo sẽ đáp trả hành động trên của Mỹ, theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB.

“‘Nước Mỹ gây hấn’, bằng cách vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển trên biển, đã tấn công một tàu thương mại của Iran trong vùng biển Oman” - quân đội Iran nói, cho biết thêm rằng Mỹ đã phá hủy thiết bị định vị của tàu và triển khai quân đội trên boong, “thực chất là thực hiện một hành động gây hấn chống lại tàu này”.

“Chúng tôi cảnh báo rằng Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm đáp trả và trả đũa hành động cướp biển có vũ trang này của Mỹ” - quân đội Iran tuyên bố.